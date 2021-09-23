Меган Фокс и Кортни Кардашьян снялись топлес для рекламы бренда нижнего белья

Кадры получились предельно откровенными и провокационными, а обе модели остались довольны проделанной работой.

36-летняя многодетная мать Меган Фокс вместе с 40-летней Кортни Кардашьян снялись в откровенной рекламе для бренда нижнего белья и домашней одежды Ким Кардашьян SKIMS. Кадрами эффектной фотосессии бизнесвумен поделилась на своей странице в Instagram, а также в аккаунте компании.

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На нескольких снимках модели позируют топлес, прикрывая грудь руками, и в тонких черных трусиках из новой коллекции Skims Cotton. На других снимках пара чувственно откусывает одно и то же яблоко и угощает друг друга вишнями.

"Мне нравится, что SKIMS действительно понимает, что женщины хотят носить, и что они хотят чувствовать себя сексуальными, уверенными и сильными. Мне понравилось участвовать в этой кампании с Кортни, нам было так весело сниматься вместе", – прокомментировала съемки Меган Фокс.

Она также опубликовала несколько кадров в соцсети.

"Корт, вечности недостаточно Добро пожаловать на SKIMS Cotton Shoot — захватывающий опыт @skims", – подписала пост с фото актриса.

Как отмечается в описании новой хлопковой коллекции бренда Ким Кардашьян, она включает в себя бюстгальтеры без косточек, бюстгальтеры на косточках, нижнее белье, футболки и майки по цене от $16 до $68.

Кортни и Меган не только вместе позируют в рекламе, но и дружат. Поводом для сближения стало то, что обе встречаются с рокерами. Кортни и барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер даже провели одно из своих первых публичных выступлений в паре с Фокс и ее кавалером Machine Gun Kelly в марте на турнире UFC 260.

Недавно Фокс поделилась снимком, сделанным во время Met Galа, где она поразила присутствующих своим "голым" платьем. Девушки позируют в мужском туалете.

В целом же звезда "Трансформеров" в последнее время часто удивляет публику весьма откровенными образами, появляясь на публике полуголой или в ультракоротких платьях и юбках.