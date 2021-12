Кортни Кардашьян со спутником в парных образах попали в объективы папарацци

Многие подписчики Кардашьян считают, то влюбленные довольно гармонично смотрится вместе

42-летняя Кортни Мэри Кардашьян не впервые попадает в объективы папарацци вместе со своим женихом 46-летним барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером. На этот раз пару заметили в похожих образах.

На фотомодели, известной, прежде всего, участием со своей семьей в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" (англ. Keeping Up with the Kardashians), было всего лишь объемное худи с надписью Rammstein (название известной немецкой метал-группы), к которому она добавила черные сапоги на высокой платформе от Naked Wolfe. Дополнили влюбленные свои total black образы очками и выглядели при этом как настоящая пара рок-музыкантов.

[ + – ] Кортни Кардашьян вместе со своим возлюбленным Трэвисом Баркером в парных образах

Отметим, что Кортни и Трэвис планируют снимать свою семейную жизнь на камеру и демонстрировать ее широкой публике, как это было принято в семействе Кардашьян-Дженнер, что и сделало их популярными на весь мир.

Стоит напомнить, что 17 октября 2021 Кортни и Трэвис обручились. Торжественное событие произошло в отеле в Монтесито на берегу моря. Поэтому, судя по всему, в ближайшее время ожидается грандиозная свадьба.

Ранее мы сообщали, что Меган Фокс вместе с Кортни Кардашьян в сентябре 2021 года снялись в откровенной фотосессии для рекламной кампании бренда нижнего белья и домашней одежды сестры Кортни Ким Кардашьян.

[ + – ] Откровенная фотосессия Меган Фокс и Кортни Кардашьян

Напомним, вокруг личной жизни известной сестры Кортни Ким Кардашьян сейчас кипят куча слухов и домыслов. Она подала на развод со своим мужем рэпером Канье Уэстом прошлой зимой. Впоследствии в СМИ активно заговорили об отношениях между Ким Кардашьян и юмористом Питом Дэвидсоном. Однако недавно Ким и Канье опять вместе появились на публике.