Кайли Дженнер — 27: как мама поздравила свою дочь-модель с днем рождения (фото)

Глава звездного семейства Кардашьян поделилась архивными снимками своей младшей дочери. Крис Дженнер в своей публикации с гордостью описала лучшие качества Кайли.

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Американская звезда реалити-шоу, модель, бьюти-магнат и мама двоих детей Кайли Дженнер в субботу, 10 августа, отпраздновала свой 27-й день рождения. Ее мама Крис Дженнер нежно поздравила свою дочь от второго брака с праздником и поделилась с поклонниками в Instagram архивными семейными снимками.

Глава звездного семейства Кардашьян 68-летняя Крис с любовью и нежностью обратилась к своему младшему ребенку: "С днем ​​рождения, моя прекрасная девочка @kyliejenner! Я влюбилась в тебя с первой минуты нашей встречи… это была любовь с первого взгляда! Я невероятно горжусь тобой и благодарю Бога за тебя каждый день. Ты самая невероятная мамочка, и я люблю наблюдать за тобой с твоими детьми каждый день".

Она также с гордостью описала лучшие качества Кайли: "Ты такая добрая, нежная, спокойная, умная, творческая, веселая, сострадательная, вдумчивая, любящая, щедрая, чувствительная и сильная".

Среди фотографий, которыми Крис поделилась в своей публикации, были милые снимки Кайли в детстве, совместные снимки мамы и дочери, несколько милых снимков Кайли с сестрой Кендалл и несколько очаровательных фотографий основательницы бренда Kylie Skin с ее двумя детьми — 6-летней Сторми и 2-летней Эйре, которых она воспитывает с бывшим партнером, рэпером Трэвисом Скоттом. Сейчас бизнес-вумен Кайли Дженнер находится в отношениях со звездой "Дюны", актером Тимоти Шаламе, с которым познакомились на неделе моды в Париже в январе 2023 года.

Ранее, 18 июля, Кайли Дженнер порадовала фанатов новыми снимками в купальнике. Звезда реалити-шоу в последнее время активно продвигает свой бренд одежды Khy.