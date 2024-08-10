Кайлі Дженнер — 27: як мама привітала свою доньку-модель із днем народження (фото)

Глава зоряного сімейства Кардаш'ян поділилася архівними знімками своєї молодшої доньки. Кріс Дженнер у своїй публікації з гордістю описала найкращі якості Кайлі.

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Американська зірка реаліті-шоу, модель, б'юті-магнат і мама двох дітей Кайлі Дженнер у суботу, 10 серпня, відсвяткувала свій 27-й день народження. Її мама Кріс Дженнер ніжно привітала свою доньку від другого шлюбу зі святом і поділилася з шанувальниками в Instagram архівними сімейними знімками.

Очільниця зіркового сімейства Кардаш'ян 68-річна Кріс з любов'ю і ніжністю звернулася до своєї молодшої дитини: "З днем народження, моя прекрасна дівчинка @kyliejenner! Я закохалася в тебе з першої хвилини нашої зустрічі... це було кохання з першого погляду! Я неймовірно пишаюся тобою і дякую Богові за тебе кожен день. Ти найнеймовірніша матуся, і я люблю спостерігати за тобою з твоїми дітьми щодня".

Вона також з гордістю описала найкращі якості Кайлі: "Ти така добра, ніжна, спокійна, розумна, творча, весела, співчутлива, вдумлива, любляча, щедра, чутлива і сильна".

Серед фотографій, якими Кріс поділилася у своїй публікації, були милі знімки Кайлі в дитинстві, спільні знімки мами та доньки, кілька милих світлин Кайлі з сестрою Кендалл і кілька чарівних фотографій засновниці бренду Kylie Skin з її двома дітьми — 6-річною Стормі та 2-річною Ейре, яких вона виховує з колишнім партнером, репером Тревісом Скоттом. Наразі бізнес-вумен Кайлі Дженнер перебуває у стосунках із зіркою "Дюни", актором Тімоті Шаламе, з яким познайомилися на тижні моди в Парижі в січні 2023 року.

Раніше, 18 липня, Кайлі Дженнер порадувала фанатів новими знімками в купальнику. Зірка реаліті-шоу останнім часом активно просуває свій бренд одягу Khy.