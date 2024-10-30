"Слишком долго": девушка отказалась выйти замуж за любимого после 10 лет вместе

Когда мужчина смог улучшить свое состояние здоровья, то решился сделать предложение любимой, однако получил отказ. Пользователи в интернете разделились, кто в этой истории прав, и привели свои аргументы.

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Мужчина оказался в непонимании, как ему быть дальше после того, как его девушка отказалась выйти замуж за него. Своей историей он поделился с пользователями Reddit, пишет издание Mirror.

Герой истории пишет, что долгое время боролся с тревогой и расстройством дефицита внимания и гиперактивности (РДВГ), а потому никак не мог решиться сделать предложение своей девушке. Однако когда его состояние начало улучшаться, он все же решился сделать этот шаг после 10 лет вместе.

Мужчина добавил, что его партнерша поощряла его пойти на терапию, чтобы помочь с его состоянием здоровья.

"Я наконец почувствовал, что достаточно контролирую свою жизнь и наконец стал достаточно "взрослым", чтобы жениться", — написал он.

Затем он добавил, что сделал предложение своей девушке, с которой был 10 лет, и она сказала "Нет", потому что он "слишком долго" к этому шел. Мужчина добавил, что был взволнованным, и готовился вручить ей кольцо с вопросом предложения и ожидал другой реакции.

Он вспоминает, что когда девушка отказала, то сказала, что им не стоит жениться. На вопрос, в чем причина, он получил ответ, который его шокировал.

"Она сказала что-то вроде: "Я всегда буду той девушкой, для которой тебе понадобилось целое десятилетие, чтобы решить, буду ли я его женой. А теперь не знаю, как мне стать счастливой", — пересказывает слова своей девушки герой истории.

Мужчина признался, что чувствует себя разбитым и сказал, что действительно облажался — женщина, которую он любит, не хочет быть его женой, а он не знает, что как ему быть дальше.

Пользователи разделились в своих мнениях относительно того, кто прав в этой истории. Одни встали на сторону героя истории, а другие — категорически поддерживали его девушки. В частности, среди тех, кто поддержал его спрашивали, почему он так долго колебался, на что он ответил: "Тревога и РДУГ".

Другие корреспонденты написали, что женщина имеет право на него злиться, ведь он 10 лет не мог сделать предложение и теперь получил вот такой результат. Однако на это мнение ответил другой пользователь, который написал, что судя по тому, что она оставалась с ним все это время, то ее все устраивало лишь бы подождать. Этот же юзер добавляет, что в этой ситуации именно она виновата, и фактически "потратила его время"

Однако были и те, кто категорически не воспринял ни одну из сторон. Один комментатор написал, что эти двое "потратили жизнь и время друг на друга", а второй корреспондент назвал эту пару "два корабля, которые тонут вместе".

Напомним, Фокус писал, как безработный мужчина живет на полном содержании у жены. Безработный рассказывает, что окончательно принял свое положение иждивенца в прошлом году, когда уволился с работы и начал полностью полагаться на жену — кормилицу их семьи.

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