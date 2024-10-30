"Надто довго": дівчина відмовилася вийти заміж за коханого після 10 років разом

Коли чоловік зміг покращити свій стан здоров'я, то наважився зробити пропозицію коханій, однак отримав відмову. Користувачі в інтернеті розділилися, хто в цій історії має рацію, і навели свої аргументи.

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Чоловік опинився у нерозумінні, як йому бути далі після того, як його дівчина відмовилася вийти заміж за нього. Своєю історією він поділився з користувачами Reddit, пише видання Mirror.

Герой історії пише, що тривалий час боровся з тривогою і розладом дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ), а тому ніяк не міг наважитися зробити пропозицію своїй дівчині. Однак коли його стан почав покращуватися, він все ж наважився зробити цей крок після 10 років разом.

Чоловік додав, що його партнерка заохочувала його піти на терапію, щоб допомогти з його станом здоров’я.

"Я нарешті відчув, що достатньо контролюю своє життя і нарешті став достатньо "дорослим", щоб одружитися", — написав він.

Потім він додав, що зробив пропозицію своїй дівчині, з якою був 10 років, і вона сказала "Ні", тому що він "надто довго" до цього йшов. Чоловік додав, що був схвильованим, і готувався вручити їй обручку з запитанням пропозиції та очікував іншої реакції.

Він згадує, що коли дівчина відмовила, то сказала, що їм не варто одружуватися. На запитання, в чому причина, він отримав відповідь, яка його шокувала.

"Вона сказала щось на кшталт: "Я завжди буду тією дівчиною, для якої тобі знадобилося ціле десятиліття, щоб вирішити, чи буду я його дружиною. А тепер не знаю, як мені стати щасливою", — переповідає слова своєї дівчини герой історії.

Чоловік зізнався, що почувається розбитим і сказав, що справді облажався — жінка, яку він кохає, не хоче бути його дружиною, а він не знає, як йому бути далі.

Користувачі розділилися у своїх думках щодо того, хто має рацію в цій історії. Одні встали на бік героя історії, а інші — категорично підтримували його дівчину. Зокрема, серед тих, хто підтримав його питали, чому він так довго вагався, на що він відповів: "Тривога та РДУГ".

Інші дописувачі написали, що жінка має право на нього злитися, адже він 10 років не міг зробити пропозицію і тепер отримав ось такий результат. Однак на цю думку відповів інший користувач, який написав, що судячи з того, що вона залишалася з ним весь цей час, то її все влаштовувало аби почекати. Цей же юзер додає, що в цій ситуації саме вона винувата, і фактично "витратила його час"

Однак були й ті, хто категорично не сприйняв жодну зі сторін. Один коментатор написав, що ці двоє "змарнували життя та час одне на одного", а другий дописувач назвав цю пару "два кораблі, що тонуть разом".

Нагадаємо, Фокус писав, як безробітний чоловік живе на повному утриманні в дружини. Безробітний розповідає, що остаточно прийняв своє становище утриманця торік, коли звільнився з роботи й почав повністю покладатися на дружину – годувальницю їхньої сім'ї.

Також ми розповідали про те, які дрібні деталі гарантують щасливий шлюб. За словами фахівців, є кілька ключових елементів, фокусуючись на яких, можна зміцнити його і не жертвувати щастям одне одного.