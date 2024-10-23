"Лежу в ліжку до 15:00": безробітний чоловік живе на повному утриманні в дружини

Безробітний розповідає, що остаточно прийняв своє становище утриманця торік, коли звільнився з роботи й почав повністю покладатися на дружину – годувальницю їхньої сім'ї.

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Безробітний чоловік, зареєстрований у мережі під ніком Sudden Fantasy ("Раптова фантазія"), розповів, що живе на повному утриманні своєї дружини. Він почав публікувати свої резонансні відео приблизно місяць тому, але вже має понад 1,4 мільйона підписників у популярній соціальній мережі Douyin.

Автор ролика зізнався, що переїхав з Китаю до Японії близько восьми років тому й почав зустрічатися зі своєю майбутньою дружиною — Фенхуа. Тоді він переживав не найкращі часи, а кохана завжди була поруч, коли йому потрібна була фінансова допомога, зокрема на їжу та оплату навчання.

Безробітний чоловік став зіркою соціальних мереж Фото: Douyin

Фенхуа добре освічена та походить із заможної сім'ї, тож здатна забезпечити свого чоловіка. Підписникам китаєць розповідає, що остаточно прийняв своє становище утриманця торік, коли звільнився з роботи й почав повністю покладатися на дружину – годувальницю їхньої сім'ї. Поки жінка оплачує всі рахунки та витрати, він сидить вдома, грає у відеоігри та дбає про те, щоб їй було комфортно.

$1750 на щоденні витрати

Нещодавно блогер зізнався, що кохана видає йому 260 000 єн (близько $1750) на щоденні витрати. Аби віддячити їй за щедрість, благовірний намагається всіляко демонструвати їй прихильність, турботу та любов. Наприклад, на вихідних він встає близько 7-ї, але валяється в ліжку до полудня, коли прокидається Фенхуа, а потім лежить поруч, поки та сидить у телефоні до 15:00.

Фенхуа добре освічена та походить із заможної сім'ї, тож здатна забезпечити свого чоловіка Фото: Douyin

Також Sudden Fantasy здатен на "маленькі прояви любові", зокрема дозволяє дружині першою зайти у ванну, щоб вона не дратувалась через мокру підлогу.

"Гарний настрій може миттєво зіпсуватися. Тому я переконуюся, що ванна кімната суха, перш ніж вона нею скористається", — каже він.

Чоловік переконаний, що секрет ідеального утриманця полягає в тому, щоб знайти баланс й жити у гармонії зі своїм партнером, адже прагнення догодити іншій стороні приречене на невдачу в довгостроковій перспективі.

Попри те, що в Японії саме чоловік вважається годувальником та головою сім'ї, суспільство не схвалює "утриманців", однак родичі Sudden Fantasy прийняли його роль.

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