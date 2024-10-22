Жінка роками доглядала за паралізованим коханим: той побрався з іншою, коли став на ноги

Нурул Сязвані зазначила, що її колишній чоловік начебто також "добре виконував свої обов'язки" й попросила людей не цькувати його за таке рішення.

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Нурул Сязвані з Малайзії шість років доглядала за своїм прикутим до ліжка чоловіком, який сильно постраждав після автомобільної аварії. Нещодавно жінка зізналась, що коханий розлучився з нею й одружився з іншою жінкою, щойно прийшов в себе.

Протягом багатьох років Нурул розповідала про догляд за чоловіком у своїх соціальних мережах: жінка годувала його через спеціальний зонд, міняла підгузки та допомагала у купанні. Минуло шість років, поки лікарі змогли поставити паралізованого пацієнта на ноги.

Упродовж всього цього часу кохання та відданість Нурул вражали десятки тисяч підписників у Facebook. Однак нещодавно багатьох користувачів мережі шокувала новина, що чоловік не лише розлучився з нею, але побрався з іншою жінкою. Люди дізналися про цей від самої Сязвані, яка привітала колишнього чоловіка і його нову наречену в окремому пості.

Нурул роками доглядала за паралізованим чоловіком Фото: Kak Young | Facebook

"Сподіваюся, ти будеш щасливий з тією, яку вибрав. Айфа Айзам, будь ласка, піклуйся про нього. Я закінчила з ним, тепер твоя черга", — написала жінка.

Нурул С'язвані також згадала про той важкий час, коли була доглядальницею.

"Щодня займалася з ним реабілітацією, а рідні приходили допомагати, щоб я могла відпочити. Часто сама купувала необхідні речі для нього та дітей", — розповідає малайзійка.

Вона також зазначила, що тепер уже колишній чоловік начебто також "добре виконував свої обов'язки" й попросила людей припинити цькувати його. Однак її прохання почули далеко не всі.

"Я не згоден з тим, що він виконав свої обов'язки як чоловік";

"Як може існувати така невдячна людина?";

"Віддячив за роки любові та турботи. Нічого не скажеш".

Щоб позбавити колишнього чоловіка і його нову дружину від критики, Сязвані видалила свій пост у Facebook і вибачилася перед молодятами за те, що привернула до них увагу.

"Я хочу перепросити перед своїм колишнім чоловіком, його новою дружиною та їхніми сім'ями за той вірусний пост у Facebook. Все, що сталося, було моєю помилкою, — написала жінка.

Чоловік пішов до іншої жінки, щойно став на ноги Фото: Kak Young | Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 94-річна найвідоміша пенсіонерка інтернету Ліліан Дроняк, яку називають Бабусею Ді, нещодавно розкрила причини розлучення з колишнім хлопцем й попросила шанувальників передати своїм дідусям, що вона знову вільна.

Крім того, Ріан Темплтон спалила одяг свого 50-річного чоловіка після того, як дізналася про його інтрижку з подругою дитинства Люсі Бредлі та невісткою. Прокурорка Дженні Йо вимагала для обвинуваченої серйознішого покарання, однак суддя врахував, що в жінки раніше не було судимостей.