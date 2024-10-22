Женщина годами ухаживала за парализованным мужем: тот женился на другой, когда стал на ноги

Нурул Сязвани говорит, что ее бывший муж якобы "хорошо выполнял свои обязанности" и попросила людей не критиковать его за такое решение.

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Нурул Сязвани из Малайзии шесть лет ухаживала за своим прикованным к постели мужем, который сильно пострадал после автомобильной аварии. Недавно женщина призналась, что любимый развелся с ней и женился на другой женщине, как только пришел в себя.

В течение многих лет Нурул рассказывала об уходе за мужем в своих социальных сетях: женщина кормила его через специальный зонд, меняла подгузники и помогала в купании. Прошло шесть лет, пока врачи смогли поставить парализованного пациента на ноги.

На протяжении всего этого времени любовь и преданность Нурул поражали десятки тысяч подписчиков в Facebook. Однако недавно многих пользователей сети шокировала новость, что мужчина не только развелся с ней, но женился на другой женщине. Люди узнали об этом от самой Сязвани, которая поздравила бывшего мужа и его новую невесту в отдельном посте.

Нурул годами ухаживала за парализованным мужем Фото: Kak Young | Facebook

"Надеюсь, ты будешь счастлив с той, которую выбрал. Айфа Айзам, пожалуйста, заботься о нем. Я закончила с ним, теперь твоя очередь", — написала женщина.

Нурул Сьязвани также вспомнила о том тяжелом времени, когда была сиделкой.

"Ежедневно занималась с ним реабилитацией, а родные приходили помогать, чтобы я могла отдохнуть. Часто сама покупала необходимые вещи для него и детей", — рассказывает малайзийка.

Она также отметила, что теперь уже бывший муж также "хорошо выполнял свои обязанности" и попросила людей прекратить травить его. Однако ее просьбу услышали далеко не все.

"Я не согласен с тем, что он выполнил свои обязанности как мужчина";

"Как может существовать такой неблагодарный человек?";

"Отблагодарил за годы любви и заботы. Ничего не скажешь".

Чтобы избавить бывшего мужа и его новую жену от критики, Сязвани удалила свой пост в Facebook и извинилась перед молодоженами за то, что привлекла к ним внимание.

"Я хочу извиниться перед своим бывшим мужем, его новой женой и их семьями за тот вирусный пост в Facebook. Все, что произошло, было моей ошибкой, — написала женщина.

Мужчина ушел к другой женщине, как только встал на ноги Фото: Kak Young | Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что 94-летняя самая известная пенсионерка интернета Лилиан Дроняк, которую называют Бабушкой Ди, недавно раскрыла причины развода с бывшим парнем и попросила поклонников передать своим дедушкам, что она снова свободна.

Кроме того, Риан Темплтон сожгла одежду своего 50-летнего мужа после того, как узнала о его интрижке с подругой детства Люси Брэдли и невесткой. Прокурор Дженни Йо требовала для обвиняемой более серьезного наказания, однако судья учел, что у женщины ранее не было судимостей.