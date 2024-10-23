"Лежу в постели до 15:00": безработный мужчина живет на полном содержании у жены

Безработный рассказывает, что окончательно принял свое положение в прошлом году, когда уволился с работы и начал полностью полагаться на жену — кормилицу их семьи.

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Безработный мужчина, зарегистрированный в сети под ником Sudden Fantasy ("Внезапная фантазия"), рассказал, что живет на полном содержании у своей жены. Он начал публиковать свои резонансные видео примерно месяц назад, но уже имеет более 1,4 миллиона подписчиков в популярной социальной сети Douyin.

Автор ролика признался, что переехал из Китая в Японию около восьми лет назад и начал встречаться со своей будущей женой — Фэнхуа. Тогда он переживал не лучшие времена, а любимая всегда была рядом, когда ему нужна была финансовая помощь, в частности на еду и оплату обучения.

Безработный мужчина стал звездой социальных сетей Фото: Douyin

Фенхуа хорошо образована и родом из состоятельной семьи, поэтому способна обеспечить своего мужа. Подписчикам китаец рассказывает, что окончательно принял свое положение в прошлом году, когда уволился с работы и начал полностью полагаться на жену — кормилицу их семьи. Пока женщина оплачивает все счета и расходы, он сидит дома, играет в видеоигры и заботится о том, чтобы ей было комфортно.

$1750 на ежедневные расходы

Недавно блогер признался, что любимая выдает ему 260 000 иен (около $1750) на ежедневные расходы. Чтобы отблагодарить ее за щедрость, благоверный пытается всячески демонстрировать ей благосклонность, заботу и любовь. Например, на выходных он встает около 7-ми, но валяется в постели до полудня, когда просыпается Фенхуа, а потом лежит рядом, пока та сидит в телефоне до 15:00.

Фенхуа хорошо образована и родом из состоятельной семьи, поэтому способна обеспечить своего мужа Фото: Douyin

Также Sudden Fantasy способен на "маленькие проявления любви", в частности позволяет жене первой зайти в ванную, чтобы она не раздражалась из-за мокрого пола.

"Хорошее настроение может мгновенно испортиться. Поэтому я проверяю ванную комнату, прежде чем она ею воспользуется", — говорит он.

Мужчина убежден, что секрет идеальных отношений заключается в том, чтобы найти баланс и жить в гармонии со своим партнером, ведь стремление угодить другой стороне обречено на неудачу в долгосрочной перспективе.

Несмотря на то, что в Японии именно мужчина считается кормильцем и главой семьи, общество не одобряет "иждивенцев", однако родственники Sudden Fantasy приняли его роль.

Напомним, ранее Фокус писал о Нурул Сязвани из Малайзии, которая шесть лет ухаживала за своим прикованным к постели мужем, который сильно пострадал после автомобильной аварии. Недавно женщина призналась, что любимый развелся с ней и женился на другой женщине, как только пришел в себя.

А вот 27-летняя Меган Кларк с острова Уайт (Великобритания) за два месяца до свадьбы неожиданно выяснила, что вся биография ее жениха, "лорда" Берти Андервуда, на самом деле абсолютная выдумка.