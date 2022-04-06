Кардашьян тайно вышла замуж за Трэвиса Баркера

У пары уже было на руках свидетельство о браке.

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Старшая из клана Кардашьян, 42-летняя Кортни вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Трэвиса Баркера. Об этом сообщает TMZ.

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Кортни и Трэвис обменялись кольцами сразу после церемонии награждения "Грэмми-2022" в Лас-Вегасе в ночь с 3 на 4 апреля 2022 года.

Известно, что у пары уже было свидетельство о браке, а среди звездных друзей они решили провести небольшую церемонию в этот день. Отмечается, что молодоженов, как принято в Лас-Вегасе, венчал переодетый Элвис Пресли. Однако фото и видео из торжества в Сети пока нет, поскольку охрана обеспечила селебрити приватность вечеринки.

[ + – ] Пара обручилась в октябре 2021 года

Отметим, что модель и барабанщик группы Blink-182 обручились в октябре 2021 года в гостинице Монтесито на берегу моря. Они планировали снимать свою семейную жизнь на камеру и демонстрировать ее широкой публике, как это всегда было принято в семействе Кардашьян-Дженнер.

На данный момент ходят слухи о беременности Кортни, поскольку она пришла на церемонию награждения "Грэмми" в приталенном костюме, из-за чего ее поклонники увидели округленный живот. Пока у старшей Кардашьян от первого брака с бизнесменом Скоттом Дисиком растет трое детей.

[ + – ] Приталенный образ Кортни и округленный живот вызвали слухи о ее беременности Фото: Getty Images

Напомним, Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер появились на публике в парных образах.

Также Фокус писал об ожидаемых свадьбах старшего сына Бекхэмов Бруклина с дочерью американского миллиардера Пельтца, и актрисы Меган Фокс с ее бойфрендом Колсоном Бэйкером.