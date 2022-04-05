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Стало известно, сколько будет стоить свадьба Бруклина Бекхэма

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Фото: Instagram brooklynbeckham | Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Свадьба влюбленных является одним из самых ожидаемых событий 2022 года.

9 апреля 2022 года состоится свадьба 23-летнего сына звездных супругов Бекхэм Бруклина и его возлюбленной Николы, 27-летней дочери американского миллиардера и промышленника Нельсона Пельтца. Стала известна сумма, которую родители отдадут за церемонию женитьбы своих детей. Об этом сообщает The Sun.

Как сообщают журналисты издания, семейства Бекхэм и Пельтц отдадут три миллиона фунтов стерлингов за роскошное празднование. Известно, что оно пройдет в имении семьи невесты в Палм-бич на берегу Атлантического океана. А вторая часть торжества пройдет в гостях семьи жениха – в Великобритании.

Пара вместе около двух лет

Ведущим мероприятия станет отец жениха, известный футболист Дэвид Бекхэм, а диджеем праздника будет рэпер Снуп Догг.

Ранее Фокус писал о том, как Бруклин Бекхэм делал предложение своей возлюбленной. В это время Никола расплакалась, а Бруклин обнимал ее и признавался в любви.

Напомним, стали известны подробности свадьбы актрисы Меган Фокс и Колсона Бэйкера. Пара планирует настоящую "готическую" вечеринку с реками крови и черным платьем для невесты.