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Стало відомо, скільки коштуватиме весілля Брукліна Бекхема і Ніколи Пельц

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Фото: Instagram brooklynbeckham | Бруклін Бекхем і Нікола Пельц

Весілля пари є однією з найочікуваніших подій 2022 року.

9 квітня 2022 року відбудеться весілля 23-річного сина зіркового подружжя Бекхемів Брукліна та його коханої Ніколи, 27-річної доньки америкаського мільярдера та промисловика Нельсона Пельца. Стала відома сума, яку батьки віддадуть за церемонію одруження своїх дітей. Про це повідомляє The Sun.

Як повідомляють журналісти видання, сімейства Бекхем та Пельц віддадуть три мільйони фунтів стерлінгів за розкішне святкування. Відомо, що воно пройде в маєтку родини нареченої в Палм-біч на березі океану. А друга частина торжества пройде у гостях родини нареченого — у Великобританії.

Пара разом близько двох років

Ведучим дійства стане батько нареченого, відомий футболіст Девід Бекхем, а діджеєм свята буде репер Снуп Догг.

Раніше Фокус писав про те, як Бруклін Бекхем робив пропозицію своїй коханій. У цей час Нікола розплакалася, а Бруклін обіймав її та зізнавався в коханні.

Нагадаємо, стали відомі подробиці весілля акторки Меган Фокс та Колсона Бейкера. Пара планує справжню "готичну" вечірку з ріками крові та чорною сукнею для нареченої.