Стало відомо, скільки коштуватиме весілля Брукліна Бекхема і Ніколи Пельц

Весілля пари є однією з найочікуваніших подій 2022 року.

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9 квітня 2022 року відбудеться весілля 23-річного сина зіркового подружжя Бекхемів Брукліна та його коханої Ніколи, 27-річної доньки америкаського мільярдера та промисловика Нельсона Пельца. Стала відома сума, яку батьки віддадуть за церемонію одруження своїх дітей. Про це повідомляє The Sun.

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Як повідомляють журналісти видання, сімейства Бекхем та Пельц віддадуть три мільйони фунтів стерлінгів за розкішне святкування. Відомо, що воно пройде в маєтку родини нареченої в Палм-біч на березі океану. А друга частина торжества пройде у гостях родини нареченого — у Великобританії.

[ + – ] Пара разом близько двох років

Ведучим дійства стане батько нареченого, відомий футболіст Девід Бекхем, а діджеєм свята буде репер Снуп Догг.

Раніше Фокус писав про те, як Бруклін Бекхем робив пропозицію своїй коханій. У цей час Нікола розплакалася, а Бруклін обіймав її та зізнавався в коханні.

Нагадаємо, стали відомі подробиці весілля акторки Меган Фокс та Колсона Бейкера. Пара планує справжню "готичну" вечірку з ріками крові та чорною сукнею для нареченої.