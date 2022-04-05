Кім Кардаш'ян і Піт Девідсон дебютують як пара на червоній доріжці Met Gala

Це буде перший офіційний вихід закоханих.

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Американська теледіва Кім Кардаш'ян та її новий бойфренд, комік Піт Девідсон, планують вперше разом вийти на публіку. Це станеться під час щорічного балу Інституту костюма Met Gala в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. Про це повідомляє HollywoodLife.

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Як відомо, 41-річну Кім та Піта запросили на грандіозну подію окремо, проте бізнесвумен просто мріє про те, аби її коханий вийшов на червону доріжку разом з нею. Це буде перший вихід пари на публіку під час заходу такого масштабу.

[ + – ] Кім Кардаш'ян на Met Gala-2021 Фото: Getty Images

"Кім і Піт готуються до свого грандіозного дебюту як пара. Вони вважають, що Met Gala — ідеальне місце для цього", — зазначило джерело видання.

Цього року Met Gala буде присвячений виставці Інституту костюма під назвою "В Америці: антологія моди". Ведучими події стануть Блейк Лайвлі, Раян Рейнольдс, Реджина Кінг та Лін-Мануель Міранда.

[ + – ] Піт Девідсон, новий коханий Кім Кардаш'ян та відомий ловелас Фото: Instagram petedavidsons

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон підтвердили свої стосунки в листопаді 2021 року. Вони познайомилися на телешоу, де зіграли закохану пару і поцілувалися. Їхній роман розвивався семимильними кроками — Піт відсвяткував свій день народження у маєтку матері Кім, закохані літали разом на Багамські острови, а з колишнім чоловіком моделі були справжні "розборки". Оскільки Каньє Вест не хотів відпускати свою вже колишню дружину та погрожував її новому коханому. Проте пара офіційно розлучилася і будує нові стосунки.

Раніше Фокус писав про те, як виглядає будинок Кім Кардаш'ян всередині. У його інтер'єрі дотримані принципи мінімалізму та переважають світлі тони.