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Кім Кардаш'ян і Піт Девідсон дебютують як пара на червоній доріжці Met Gala

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Кім Кардаш'ян і Піт Девідсон, Кім Кардаш'ян і Піт Девідсон на мет гала 2022, Met Gala 2022
Фото: Скріншот | Кім Кардаш'ян і Піт Девідсон познайомилися на телешоу

Це буде перший офіційний вихід закоханих.

Американська теледіва Кім Кардаш'ян та її новий бойфренд, комік Піт Девідсон, планують вперше разом вийти на публіку. Це станеться під час щорічного балу Інституту костюма Met Gala в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. Про це повідомляє HollywoodLife.

Як відомо, 41-річну Кім та Піта запросили на грандіозну подію окремо, проте бізнесвумен просто мріє про те, аби її коханий вийшов на червону доріжку разом з нею. Це буде перший вихід пари на публіку під час заходу такого масштабу.

Кім Кардаш'ян на Met Gala-2021
Кім Кардаш'ян на Met Gala-2021
Фото: Getty Images

"Кім і Піт готуються до свого грандіозного дебюту як пара. Вони вважають, що Met Gala — ідеальне місце для цього", — зазначило джерело видання.

Цього року Met Gala буде присвячений виставці Інституту костюма під назвою "В Америці: антологія моди". Ведучими події стануть Блейк Лайвлі, Раян Рейнольдс, Реджина Кінг та Лін-Мануель Міранда.

Піт Девідсон, новий коханий Кім Кардаш'ян та відомий ловелас
Піт Девідсон, новий коханий Кім Кардаш'ян та відомий ловелас
Фото: Instagram petedavidsons

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон підтвердили свої стосунки в листопаді 2021 року. Вони познайомилися на телешоу, де зіграли закохану пару і поцілувалися. Їхній роман розвивався семимильними кроками — Піт відсвяткував свій день народження у маєтку матері Кім, закохані літали разом на Багамські острови, а з колишнім чоловіком моделі були справжні "розборки". Оскільки Каньє Вест не хотів відпускати свою вже колишню дружину та погрожував її новому коханому. Проте пара офіційно розлучилася і будує нові стосунки.

Раніше Фокус писав про те, як виглядає будинок Кім Кардаш'ян всередині. У його інтер'єрі дотримані принципи мінімалізму та переважають світлі тони.