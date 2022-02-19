Кім Кардаш'ян показала, як виглядає її дім ізсередини (відео)

У будинку однієї з клану Кардаш'ян є колекція сірих автомобілів та "дитяча скринька".

Напередодні 41-річна теледіва та бізнесвумен Кім Кардаш'ян провела екскурсію по своєму маєтку Hidden Hills для американського Vogue.

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Зокрема Кім продемонструвала інтер'єр будинку, виконаний у стилі мінімалізму — багато світлого та вільного простору, білі стіни та меблі, хороше освітлення. "Усе в моєму домі дійсно мінімалістичне. У світі так багато хаосу, що коли я повертаюсь додому, я хочу, аби тут було тихо та спокійно", — зазначила власниця розкішної нерухомості в Лос-Анджелесі.

[ + – ] Кім Кардаш'ян показує свій особняк

Також 41-річна Кім зізналася, що зі своїми дітьми вона домовилася, що кожен має право голосу щодо того, як виглядатиме його кімната, проте загальний інтер'єр будинку все ж буде у стилі мінімалізму та класики.

Зазначимо, що для чотирьох дітей Кім у дворі маєтку є спортивна зона з великим баскетбольним майданчиком. Для кожного з дітей Кім та Каньє Веста (Чикаго, Норт, Псалом та Сейнт) заведений спеціальний альбом, у якому є фото та листівки, надіслані малюкам на їхні дні народження від прадідусів та прабабусь. Мама Кім, Кріс Дженнер, назвала ці альбоми "дитячою скринькою".

Серед іншого, в особняку Кардаш'ян є камін, мармуровий острівок на кухні, рояль та навіть домашній кінотеатр.

[ + – ] Екскурсія по маєтку Кім Кардаш'ян

Найбільше похвалилася теледіва своєю колекцією автомобілів, які зафарбовані у сірий колір спеціально під основний колір усього маєтку. Свої три найбільші автомобілі, а саме Lamborghini, Rolls-Royce та Maybach, знаменитість назвала найдорожчими речами у своєму домі.

Зазначимо, що теледіва викупила частину будинку у свого поки офіційного чоловіка Каньє Веста за 23 мільйони доларів і тепер є єдиною власницею нерухомості. У цьому будинку вони разом прожили приблизно 7 років, адже одружилися Кім та Каньє у 2014 році. Від їхнього союзу залишилося четверо дітей. Проте наразі пара перебуває на етапі офіційного розлучення, хоча про розрив вони оголосили ще на початку 2021 року.

Незадовго після заяви Кім про розлучення та повернення її дівочого прізвища Каньє Вест (Є) придбав будинок просто напроти їхнього колишнього сімейного гнізда за 4,5 млн доларів.

Нагадаємо, наразі Кім Кардаш'ян зустрічається з відомим коміком та ловеласом Голлівуду Пітом Девідсоном. А Каньє Вест уже встиг змінити кількох дівчат, з однією з них репер нещодавно розійшовся.