Ким Кардашьян показала, как выглядит ее дом изнутри (видео)

В доме одной из клана Кардашьян есть коллекция серых автомобилей и "детский сундучок".

Накануне 41-летняя теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян провела экскурсию по своему имению Hidden Hills для американского Vogue.

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В частности, Ким продемонстрировала интерьер дома, выполненный в стиле минимализма — много светлого и свободного пространства, белые стены и мебель, хорошее освещение. "Все в моем доме действительно минималистично. В мире так много хаоса, что когда я возвращаюсь домой, я хочу, чтобы здесь было тихо и спокойно", — отметила владелица роскошной недвижимости в Лос-Анджелесе.

[ + – ] Ким Кардашьян показывает свой особняк

Также 41-летняя Ким призналась, что со своими детьми она договорилась, что каждый имеет право голоса по поводу того, как будет выглядеть его комната, однако общий интерьер дома все же будет в стиле минимализма и классики.

Отметим, что для четырех детей Ким во дворе имения есть спортивная зона с большой баскетбольной площадкой. Для каждого из детей Ким и Канье Уэста (Чикаго, Норт, Псалом и Сейнт) заведен специальный альбом, в котором есть фото и открытки, отправленные малышам на их дни рождения от прадедушек и прабабушек. Мама Ким, Крис Дженнер, назвала эти альбомы "детским сундучком".

Среди прочего, в особняке Кардашьян есть камин, мраморный островок на кухне, рояль и даже домашний кинотеатр.

[ + – ] Экскурсия по имению Ким Кардашьян

Больше всего теледива похвасталась своей коллекцией автомобилей, которые покрашены в серый цвет специально под основной цвет всего имения. Свои три самых больших автомобиля, а именно Lamborghini, Rolls-Royce и Maybach, знаменитость назвала самыми дорогими вещами в своем доме.

Отметим, что теледива выкупила часть дома у своего пока официального супруга Канье Уэста за 23 миллиона долларов и теперь является единственной владелицей недвижимости. В этом доме они вместе прожили около 7 лет, ведь поженились Ким и Канье в 2014 году. От их союза осталось четверо детей. Однако на данный момент пара находится на этапе официального развода, хотя о разрыве они объявили еще в начале 2021 года.

Незадолго после заявления Ким о разводе и возвращении ее девичьей фамилии Канье Уэст (Йе) приобрел дом прямо напротив их бывшего семейного гнезда за 4,5 млн долларов.

Напомним, на данный момент Ким Кардашьян встречается с известным комиком и ловеласом Голливуда Питом Дэвидсоном. А Канье Уэст уже успел сменить несколько девушек, с одной из них рэпер недавно расстался.