Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон дебютируют как пара на красной дорожке Met Gala

Это будет первый официальный выход влюленных.

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Американская теледива Ким Кардашьян и ее новый бойфренд, комик Пит Дэвидсон, планируют впервые официально выйти на публику. Это произойдет во время ежегодного бала Института костюма Met Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Об этом сообщает HollywoodLife.

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Как известно, 41-летнюю Ким и Пита пригласили на грандиозное событие отдельно, однако бизнесвумен просто мечтает о том, чтобы ее возлюбленный вышел на красную дорожку вместе с ней. Это будет первый выход пары на публику во время мероприятия такого масштаба.

[ + – ] Ким Кардашьян на Met Gala-2021 Фото: Getty Images

"Ким и Пит готовятся к своему грандиозному дебюту как пара. Они считают, что Met Gala — идеальное место для этого", — отметил источник издания.

В этом году Met Gala будет посвящен выставке Института костюма под названием "В Америке: антология моды". Ведущими события станут Блэйк Лайвли, Райан Рейнольдс, Реджина Кинг и Лин-Мануэль Миранда.

[ + – ] Пит Дэвидсон — новый возлюбленный Ким Кардашьян и известный ловелас Фото: Instagram petedavidsons

Напомним, что Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон подтвердили свои отношения в ноябре 2021 года. Они познакомились на телешоу, где сыграли влюбленную пару и поцеловались. Их роман развивался семимильными шагами – Пит отпраздновал свой день рождения в имении матери Ким, влюбленные летали вместе на Багамские острова, а с бывшим мужем модели были настоящие "разборки". Поскольку Канье Уэст не хотел отпускать свою бывшую жену и угрожал ее новому возлюбленному. Однако пара официально развелась и строит новые отношения.

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