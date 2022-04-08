Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон дебютировали на красной дорожке как пара (фото)

Это первый официальный выход пары.

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Накануне американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян вышла на красную дорожку со своим новым бойфрендом, стендапером Питом Дэвидсоном. Об этом пишет People.

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Дебют пары состоялся в рамках премьеры шоу "The Kardashians" в Лос-Анджелесе. На 41-летней Ким было серебристое облегающее платье с глубоким декольте, что подчеркнуло фигуру модели. К образу она добавила массивные аксессуары, а волосы собрала в пучок. Спутник теледивы выбрал для выхода белую футболку, черный костюм и солнцезащитные очки. Влюбленные держались за руки.

[ + – ] Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон на красной дорожке в Лос-Анджелесе

Отметим, что пара подтвердила свои романтические отношения в ноябре 2021 года. А только недавно Ким Кардашьян стала полностью юридически свободной, ведь долгое время тянулся процесс развода с ее бывшим мужем, рэпером Канье Уэстом.

Также на мероприятии присутствовал почти весь клан Кардашьян — Хлои, Кортни со своим женихом Трэвисом Баркером и другие знаменитости.

Ранее сообщалось, что 41-летняя Ким и ее 28-летний бойфренд впервые вместе выйдут на красную дорожку во время ежегодного бала Института костюма Met Gala в мае 2022 года. Однако, как известно, это уже произошло раньше.

Напомним, старшая сестра Ким, Кортни, тайно женилась на своем возлюбленном, Трэвисе Баркере сразу после официальной церемонии награждения премией "Грэмми-2022". Однако впоследствии стало известно, что это была только вечеринка для друзей, а настоящая церемония бракосочетания планируется ближе к концу 2022 года.