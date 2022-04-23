Кім Кардаш'ян зізналася, що раніше не носила спідньої білизни

Теледіва шокувала своїх прихильників новим зізнанням.

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41-річна американська бізнесвумен та модель Кім Кардаш'ян зізналася, що свого часу не носила спідньої білизни. Про це пише Daily Mail.

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Річ у тім, що Кім не могла знайти зручну для неї білизну, а все навколо було доволі некомфортним. Тож вона надавала перевагу повній відмові від спідньої білизни. А згодом бізнесвумен створила свій бренд білизни SKIMS.

За словами Кардаш'ян, одяг її лінійки дуже комфортний та майже не відчувається на тілі і тепер вона не уявляє свого життя без спідньої білизни.

Також Кім зізналася, що щовечора надягає чоловічі шорти, перед тим як йти спати.

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SKIMS — доволі успішний бренд, за яким полюють мільйони жінок по всьому світу, адже своєю медійністю та відвертим показом життя Кім Кардаш'ян є подругою для багатьох дівчат. Тож вони наслідують свого кумира. А маркетингові ходи та просування бренду в мережі роблять свою справу і приносять хороші заробітки для однієї з клану Кардаш'ян.

У квітні 2021 року Skims оцінювали в колосальних 1,6 млрд доларів. А вже у 2022 компанія має оцінку в 3,2 млрд доларів після того, як залучила 240 млн доларів під час останнього раунду фінансування в січні.

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Зокрема секрет успіху полягає і в тому, що 41-річна Кім сама створює моделі для свого бренду.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян розповіла, за що полюбила свого нового бойфренда, коміка Піта Девідсона.

Також Фокус писав про те, що колишній чоловік Кім, репер Каньє Вест, планує покинути свою роботу та стати особистим стилістом теледіви.