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Ким Кардашьян призналась, что раньше не носила нижнее белье

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Фото: Instagram/Kim Kardashian West | Ким Кардашьян

Теледива шокировала своих поклонников новым признанием.

41-летняя американская бизнесвумен и модель Ким Кардашьян призналась, что в свое время не носила нижнее белье. Об этом пишет Daily Mail.

Дело в том, что Ким не могла найти удобное для него белье, а все вокруг было довольно некомфортным. Поэтому она предпочитала полный отказ от нижнего белья. Впоследствии бизнесвумен создала свой бренд белья SKIMS.

По словам Кардашьян, одежда ее линейки очень комфортна и почти не чувствуется на теле и теперь она не представляет своей жизни без нижнего белья.

Также Ким призналась, что каждый вечер надевает мужские шорты, перед тем как идти спать.

Ким Кардашьян не носила нижнее белье, пока не создала собственный бренд

SKIMS — довольно успешный бренд, за которым охотятся миллионы женщин по всему миру, ведь своей медийностью и откровенным показом жизни Ким Кардашьян является подругой для многих девушек. Поэтому они подражают своему кумиру. А маркетинговые ходы и продвижение бренда в Сети делают свое дело и приносят хорошие заработки для одной из клана Кардашьян.

В апреле 2021 года Skims оценивали в колоссальных 1,6 млрд долларов. А уже в 2022 году компания имеет оценку в 3,2 млрд долларов после того, как привлекла 240 млн долларов во время последнего раунда финансирования в январе.

К съемкам в рекламных кампейнах бренд привлекает женщин разного телосложения и расы

В частности, секрет успеха заключается и в том, что 41-летняя Ким сама создает модели для своего бренда.

Напомним, Ким Кардашьян рассказала, за что полюбила своего нового бойфренда, комика Пита Дэвидсона.

Также Фокус писал о том, что бывший муж Ким, рэпер Канье Уэст, планирует покинуть свою работу и стать личным стилистом теледивы.