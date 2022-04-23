Ким Кардашьян призналась, что раньше не носила нижнее белье

Теледива шокировала своих поклонников новым признанием.

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41-летняя американская бизнесвумен и модель Ким Кардашьян призналась, что в свое время не носила нижнее белье. Об этом пишет Daily Mail.

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Дело в том, что Ким не могла найти удобное для него белье, а все вокруг было довольно некомфортным. Поэтому она предпочитала полный отказ от нижнего белья. Впоследствии бизнесвумен создала свой бренд белья SKIMS.

По словам Кардашьян, одежда ее линейки очень комфортна и почти не чувствуется на теле и теперь она не представляет своей жизни без нижнего белья.

Также Ким призналась, что каждый вечер надевает мужские шорты, перед тем как идти спать.

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SKIMS — довольно успешный бренд, за которым охотятся миллионы женщин по всему миру, ведь своей медийностью и откровенным показом жизни Ким Кардашьян является подругой для многих девушек. Поэтому они подражают своему кумиру. А маркетинговые ходы и продвижение бренда в Сети делают свое дело и приносят хорошие заработки для одной из клана Кардашьян.

В апреле 2021 года Skims оценивали в колоссальных 1,6 млрд долларов. А уже в 2022 году компания имеет оценку в 3,2 млрд долларов после того, как привлекла 240 млн долларов во время последнего раунда финансирования в январе.

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В частности, секрет успеха заключается и в том, что 41-летняя Ким сама создает модели для своего бренда.

Напомним, Ким Кардашьян рассказала, за что полюбила своего нового бойфренда, комика Пита Дэвидсона.

Также Фокус писал о том, что бывший муж Ким, рэпер Канье Уэст, планирует покинуть свою работу и стать личным стилистом теледивы.