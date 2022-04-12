Ким Кардашьян рассказала, за что полюбила Пита Дэвидсона

Пара вместе с осени 2021 года.

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Американская теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян рассказала, за что полюбила своего нового бойфренда, 28-летнего комика и ловеласа Пита Дэвидсона. Об этом пишет Entertainment Tonigh.

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По словам Кардашьян, ей просто весело и легко с ним.

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"Он просто супер искренний. Просто с ним весело тусоваться, смотреть телевизор и ничего не делать. Больше всего мне нравится находить кого-то, с кем можно ничего не делать. Это лучше всего", — призналась 41-летняя Ким.

Отметим, что пара познакомилась во время съемок одного телешоу, в котором они поцеловались, а затем в Сети поползли слухи о новом романе теледивы, которая как раз разводилась с Канье Уэстом.

О первом поцелуе с Питом Ким рассказала так: "Это был сценический поцелуй, но я все равно кайфовала. Это не было что-то похожее на супер, безумное чувство".

[ + – ] Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон познакомились во время съемок шоу SNL Фото: Скриншот

Впоследствии Ким и Пит подтвердили свои романтические отношения. Их часто ловили папарацци во время прогулок и свиданий.

А в мае 2022 года влюбленные должны были дебютировать как пара во время ежегодной вечеринки Института костюма Met Gala. Однако официальный выход пары на публику произошел раньше. Ким Кардашьян пришла с Питом Дэвидсоном на премьеру шоу "The Kardashian" в Лос-Анджелесе.

Также Фокус подробно следил за перипетиями развода Ким Кардашьян и ее уже бывшего мужа Канье Уэста, который неоднократно пытался вернуть свою экс-возлюбленную и угрожал ее новому бойфренду.