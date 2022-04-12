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Кім Кардаш'ян розповіла, за що полюбила Піта Девідсона

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Кім Кардаш'ян, Кім Кардаш'ян розповіла за що любить Піта Девідсона, Кім Кардаш'ян і Піт Девідсон
Фото: kimkardashian | Кім Кардаш'ян і Піт Девідсон

Пара разом з осені 2021 року.

Американська теледіва та бізнесвумен Кім Кардаш'ян розповіла, за що полюбила свого нового бойфренда, 28-річного коміка та ловеласа Піта Девідсона. Про це пише Entertainment Tonigh.

За словами Кардаш'ян, їй просто весело та легко з ним.

Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон зустрічаються з листопада 2021 року

"Він просто супер щирий. Просто з ним весело тусуватися, дивитися телевізор і нічого не робити. Більш за все мені подобається знаходити когось, з ким можна нічого не робити. Це найкраще", — зізналася 41-річна Кім.

Зазначимо, що пара познайомилася під час зйомок одного телешоу, у якому вони поцілувалися, а згодом в мережі поповзли чутки про новий роман теледіви, яка якраз розлучалася з Каньє Вестом.

Про перший поцілунок з Пітом Кім розповіла так: "Це був сценічний поцілунок, але я все одно кайфувала. Це не було щось схоже на супер, божевільне відчуття".

Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон познайомилися під час зйомок шоу SNL
Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон познайомилися під час зйомок шоу SNL
Фото: Скриншот

Згодом Кім та Піт підтвердили свої романтичні стосунки. Їх часто ловили папараці під час прогулянок та побачень.

А в травні 2022 закохані мали дебютувати як пара під час щорічної вечірки Інституту костюму Met Gala. Проте офіційний вихід пари на публіку стався раніше. Кім Кардаш'ян прийшла з Пітом Девідсоном на прем'єру шоу "The Kardashian" у Лос-Анджелесі.

Також Фокус детально стежив за перипетіями розлучення Кім Кардаш'ян та її вже колишнього чоловіка Каньє Веста, який неодноразово намагався повернути екскохану та погрожував її новому бойфренду.