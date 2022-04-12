Кім Кардаш'ян розповіла, за що полюбила Піта Девідсона

Пара разом з осені 2021 року.

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Американська теледіва та бізнесвумен Кім Кардаш'ян розповіла, за що полюбила свого нового бойфренда, 28-річного коміка та ловеласа Піта Девідсона. Про це пише Entertainment Tonigh.

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За словами Кардаш'ян, їй просто весело та легко з ним.

[ + – ] Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон зустрічаються з листопада 2021 року

"Він просто супер щирий. Просто з ним весело тусуватися, дивитися телевізор і нічого не робити. Більш за все мені подобається знаходити когось, з ким можна нічого не робити. Це найкраще", — зізналася 41-річна Кім.

Зазначимо, що пара познайомилася під час зйомок одного телешоу, у якому вони поцілувалися, а згодом в мережі поповзли чутки про новий роман теледіви, яка якраз розлучалася з Каньє Вестом.

Про перший поцілунок з Пітом Кім розповіла так: "Це був сценічний поцілунок, але я все одно кайфувала. Це не було щось схоже на супер, божевільне відчуття".

[ + – ] Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон познайомилися під час зйомок шоу SNL Фото: Скриншот

Згодом Кім та Піт підтвердили свої романтичні стосунки. Їх часто ловили папараці під час прогулянок та побачень.

А в травні 2022 закохані мали дебютувати як пара під час щорічної вечірки Інституту костюму Met Gala. Проте офіційний вихід пари на публіку стався раніше. Кім Кардаш'ян прийшла з Пітом Девідсоном на прем'єру шоу "The Kardashian" у Лос-Анджелесі.

Також Фокус детально стежив за перипетіями розлучення Кім Кардаш'ян та її вже колишнього чоловіка Каньє Веста, який неодноразово намагався повернути екскохану та погрожував її новому бойфренду.