Канье Уэст планирует стать личным стилистом Ким Кардашьян

Бывший муж хочет покинуть свою область занятости ради модели.

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Американский рэпер Канье Уэст планирует покинуть свою основную профессию ради того, чтобы стать личным стилистом своей бывшей жены Ким Кардашьян. Об этом пишет Daily Mail.

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Как известно, уже состоялся премьерный показ нового шоу о жизни звездного семейства Кардашьян-Дженнер. И в первой серии Ким выбирает образ для похода на съемки шоу SNL (где она познакомилась со своим новым бойфрендом Питом Дэвидсоном). В ходе этого бизнесвумен проговорилась, что ее уже бывший муж хочет покинуть свою карьеру и стать ее личным стилистом.

44-летний музыкант имеет свой собственный бренд одежды Yeezy, который превратил Канье в долларового миллиардера. Только в 2019 году продажи Yeezy превысили $1,5 млрд.

[ + – ] Ким Кардашьян на Met Gala 2021 Фото: Getty Images

Кстати, именно Канье в свое время сделал из Ким настоящую икону стиля, за что ее даже наградили престижной премией. А она во время получения награды публично поблагодарила Уэста.

Отметим, что звездная пара была в официальном браке с 2014 года. В начале 2021 года они объявили о расставании, однако официально развелись только в 2022 году. У Ким и Канье подрастают четверо детей.

Напомним, Канье Уэст познакомил свою новую девушку с семьей. Тем временем Ким Кардашьян продолжает встречаться с комиком Питом Дэвидсоном. Пара уже дебютировала на публике, а 41-летняя Ким рассказала, за что полюбила своего 28-летнего возлюбленного.