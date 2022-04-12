Каньє Вест планує стати особистим стилістом Кім Кардаш'ян

Колишній чоловік хоче покинути свою сферу зайнятості заради моделі.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Американський репер Каньє Вест планує покинути свою основну професію заради того, щоб стати особистим стилістом своєї колишньої дружини, Кім Кардаш'ян. Про це пише Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як відомо, уже відбувся прем'єрний показ нового шоу про життя зіркового сімейства Кардаш'ян-Дженнер. І в першій серії Кім обирає образ для походу на зйомки шоу SNL (де вона познайомилася зі своїм новим бойфрендом Пітом Девідсоном). Під час цього бізнесвумен проговорилася, що її вже колишній чоловік хоче покинути свою кар'єру та стати її особистим стилістом.

44-річний музикант має свій власний бренд одягу Yeezy, який перетворив Каньє на доларового мільярдера. Тільки у 2019 році продажі Yeezy перевищили $1,5 млрд.

[ + – ] Кім Кардаш'ян на Met Gala 2021 Фото: Getty Images

До речі, саме Каньє свого часу зробив з Кім справжню ікону стилю, за що її навіть нагородили престижною премією. А вона під час отримання нагороди публічно подякувала Весту.

Зазначимо, що зіркова пара була одружена з 2014 року. На початку 2021 вони оголосили про розставання, проте офіційно розлучилися аж у 2022. У Кім та Каньє підростають четверо дітей.

Нагадаємо, Каньє Вест познайомив свою нову дівчину з родиною. Тим часом Кім Кардаш'ян продовжує зустрічатися з коміком Пітом Девідсоном. Пара вже дебютувала на публіці, а 41-річна Кім розповіла, за що полюбила свого нового коханого.