Каньє Вест познайомив свою нову дівчину з родиною

Музикант вирішив відповісти Кім Кардаш'ян на чутки про знайомство Піта Девідсона з її рідними.

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44-річний американський репер Каньє Вест (Є) познайомив свою нову дівчину зі своєю родиною. Про це пише Stylecaster.

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Як відомо, його обраницею стала 24-річна модель Чейні Джонс, з якою його вже ловили на побаченнях. Дівчина є повною копією колишньої дружини Каньє Кім Кардаш'ян.

Зазначається, що перейти на новий рівень стосунків музикант вирішив після чуток, що його ексдружина познайомила свого нового бойфренда, коміка Піта Девідсона, зі своєю родиною.

Каньє привів Чейні Джонс на святкування 85-річчя своєї бабусі, де і познайомив зі своїми рідними.

[ + – ] Нова дівчина Каньє Веста Чейні Джонс

Кім, зі свого боку, відреагувала на те, що нова обраниця Є дуже схожа на неї словами, що "Чейні має бути собою, а не намагатися наслідувати когось. Але якщо це те, що Чейні хоче зробити, щоб привернути увагу, якої вона прагне, або завоювати Каньє, хай буде так". Наразі Кім зосереджена на собі, своїх дітях і романі з Пітом, з яким вона планує дебютувати як пара на Met Gala-2022.

Нагадаємо, в лютому 2022 року Каньє Веста почали помічати на побаченнях з повною копією Кім Кардаш'ян. Про стосунки між ними тоді ще не повідомлялося.

Також Фокус детально слідкував за розвитком роману між Є та акторкою Джулією Фокс. Їхні стосунки швидко та яскраво почалися, проте і недовго протривали.