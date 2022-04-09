Канье Уэст познакомил свою новую девушку с семьей

Музыкант решил ответить Ким Кардашьян на слухи о знакомстве Пита Дэвидсона с ее родными.

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44-летний американский рэпер Канье Уэст (Йе) познакомил свою новую девушку со своей семьей. Об этом пишет Stylecaster.

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Как известно, его избранницей стала 24-летняя модель Чейни Джонс, с которой его уже ловили на свидании. Девушка является полной копией бывшей жены Канье Ким Кардашьян.

Отмечается, что перейти на новый уровень отношений музыкант решил из-за слухов, что его экс-жена познакомила своего нового бойфренда, комика Пита Дэвидсона, со своей семьей.

Канье привел Чейни Джонс на празднование 85-летия своей бабушки, где и познакомил ее со своими родными.

[ + – ] Новая девушка Канье Уэста Чейни Джонс

Ким, со своей стороны, отреагировала на то, что новая избранница Йе очень похожая на нее словами, что "Чейни должна быть собой, а не пытаться подражать кому-то. Но если это то, что она хочет сделать, чтобы привлечь внимание, к которому стремится, или завоевать Канье, пусть будет так". На данный момент Ким сосредоточена на себе, своих детях и романе с Питом, с которым она планирует дебютировать как пара на Met Gala-2022.

Напомним, в феврале 2022 года Канье Уэста начали замечать на свиданиях с полной копией Ким Кардашьян. Об отношениях между ними тогда еще не сообщалось.

Также Фокус подробно следил за развитием романа между Йе и актрисой Джулией Фокс. Их отношения быстро и ярко начались, но и недолго продлились.