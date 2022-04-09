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Канье Уэст познакомил свою новую девушку с семьей

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Фото: Getty Images | Канье Уэст

Музыкант решил ответить Ким Кардашьян на слухи о знакомстве Пита Дэвидсона с ее родными.

44-летний американский рэпер Канье Уэст (Йе) познакомил свою новую девушку со своей семьей. Об этом пишет Stylecaster.

Как известно, его избранницей стала 24-летняя модель Чейни Джонс, с которой его уже ловили на свидании. Девушка является полной копией бывшей жены Канье Ким Кардашьян.

Отмечается, что перейти на новый уровень отношений музыкант решил из-за слухов, что его экс-жена познакомила своего нового бойфренда, комика Пита Дэвидсона, со своей семьей.

Канье привел Чейни Джонс на празднование 85-летия своей бабушки, где и познакомил ее со своими родными.

Новая девушка Канье Уэста Чейни Джонс
Новая девушка Канье Уэста Чейни Джонс

Ким, со своей стороны, отреагировала на то, что новая избранница Йе очень похожая на нее словами, что "Чейни должна быть собой, а не пытаться подражать кому-то. Но если это то, что она хочет сделать, чтобы привлечь внимание, к которому стремится, или завоевать Канье, пусть будет так". На данный момент Ким сосредоточена на себе, своих детях и романе с Питом, с которым она планирует дебютировать как пара на Met Gala-2022.

Напомним, в феврале 2022 года Канье Уэста начали замечать на свиданиях с полной копией Ким Кардашьян. Об отношениях между ними тогда еще не сообщалось.

Также Фокус подробно следил за развитием романа между Йе и актрисой Джулией Фокс. Их отношения быстро и ярко начались, но и недолго продлились.