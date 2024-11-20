Ким Кардашьян устроила провокационную фотосессию со своим роботом — фото

После публикации снимков многие подписчики Ким Кардашьян были немало удивлены сюжетом фотогграфий, назвав их как минимум "странными".

44-летняя американская бизнес-вумен и многодетная мать Ким Кардашьян, которая накануне похвасталась технологической игрушкой, роботом-гуманоидом Optimus от Tesla, устроила нескромную фотосессию с участием нового друга. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько дерзких снимков, где робот предстал чем-то в качестве ее очередного бойфренда.

На снимках Ким позирует возле своего авто Tesla Cybertruck, за рулем которого сидит робот. На знаменитости — короткая черная куртка, капроновые бежевые колготки, под которыми едва угадывается белье, и черные кружевные чулки. Она сидит на корточках возле электромобиля, а затем позирует, сидя на коленях у робота.

На одном из фото запечатлена рука Ким, которая скрестила пальцы ладони с роботом.

Все фото подчеркнуто провокационные, на что уже отреагировали в комментариях.

"Это так странно", "Хотел бы я быть этим роботом", "Наконец-то нашла мужчину своей мечты", "Вот и невинность Оптимуса пропала", "Это так неловко, Ким", "Скажите мне, что у вас слишком много денег, не говоря мне, что у вас слишком много денег", "Когда вам больше некуда девать свои деньги, вы покупаете робота", — пишут пользователи.

Робота Optimus Илон Маск показал на мероприятии "We, Robot" в октябре, во время которого его компания Tesla представила свои новые беспилотные автомобили Cybercab и Robovan в октябре. В рамках мероприятия роботы смешивались с толпой, подавали напитки и играли с гостями, а также танцевали в беседке. Самое удивительное то, что они даже могли разговаривать.

Стоимость этого технологического чуда — около $30 тысяч, и Ким стала одной из первых, у кого появился Optimus. Непонятно, подарен ли он ей или звезда сама купила его.

Рост человекоподобного робота составляет 177 см, а вес — 73 кг. Он способен передвигаться со скоростью до 4 км/ч. Вместо лица у робота установлен дисплей. Tesla Bot может поднимать грузы весом до 20 кг и управляется системой искусственного интеллекта.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян оштрафовали во время ее езды на Tesla Cybertruck.