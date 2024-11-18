Полиция Лос-Анджелеса оштрафовала Ким Кардашьян: что случилось

Полицейские оштрафовали Ким за слишком затемненные стелка в ее автомобиле Tesla Cybertruck.

44-летняя американская бизнес-вумен, светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян попала в поле зрения полицейских в Лос-Анджелесе, когда ехала по дороге на своем Tesla Cybertruck. Копы остановили знаменитость и выписали ей штраф за то, что в ее автомобиле слишком темная тонировка стекла, сообщает TMZ.

По словам инсайдеров, звезда довольно спокойно отреагировала на штраф за исправление ошибки. Эта мера означает, что она может избежать штрафа, если решит вопрос с тонировкой и явится в участок шерифа, чтобы доказать это.

Это не первое столкновение Ким с проблемами тонировки окон. Еще в 2013 году она получила предупреждение за темные окна в другом автомобиле во время поездки по Калабасасу.

Футуристическое авто Cybertruck появилось в гараже Ким в феврале 2024 года. Затем она приобрела такое же авто в гладкой матово-черное версии.

Несмотря на мелкие неприятности с полицией, многодетная мать и бывшая жена Канье Уэста готовится сыграть адвоката в новом сериале Райана Мерфи "Все по справедливости". Он описывается как "высококлассный, глянцевый и сексуальный взрослый процессуальный сериал".

Проект, в котором рассказывается о женской юридической фирме, может похвастаться звездным актерским составом, включая Наоми Уоттс, Сару Полсон, Ниси Нэш и Тейану Тейлор. Кардашьян играет влиятельного адвоката по разводам в Лос-Анджелесе, которая управляет успешной женской юридической фирмой.

Ким Кардашьян с коллегами по сериалу "Все по справедливости"

Тема юриспруденции близка знаменитости, поскольку она потратила немало времени на то, чтобы получить лицензию адвоката.

Персонаж Ким частично вдохновлен реальным адвокатом Кардашьян, Лорой Вассер, которая представляла ее в бракоразводных процессах с Канье Уэстом и Крисом Хамфрисом.

Ранее Ким уже работала с Мерфи, снявшись в "Американской истории ужасов: Нежность", премьера которой состоялась 20 сентября 2023 года.

Напомним, Фокус писал, что бывший муж Ким Кардашьян спровоцировал слухи о романе со звездой пиклбола. Мы также рассказывали, что Ким Кардашьян активно удаляет следы знакомства с Puff Daddy.