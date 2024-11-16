"Докрутим этот абсурд до конца": Сорду вручили подозрение в присвоении денег со сбора (фото)

По данным следствия, военный объявил сбор на минометы и часть средств с донатов оставил себе. Сам Влад Сорд заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде.

Украинскому блогеру-военному Владу Сорду вручили подозрение в мошенничестве. Деталями дела 15 ноября поделилась пресс-служба Национальной полиции.

По данным следствия, в июле 2022 года украинец сообщил в соцсетях, что может приобрести пять минометов иностранного производства и они в целом будут стоить примерно 3,5 миллиона гривен. Срочность и важность сбора он аргументировал тем, что минометы помогут бойцам под Изюмом.

Однако, как выяснили правоохранители, определенную часть собранных денег Сорд оставил себе. Речь идет о по меньшей мере 350 тысячах гривен.

Фото, сделанное во время объявления подозрения Фото: Офис генерального прокурора

"Об этом свидетельствует движение средств по его частным карточным счетам, к данным которого правоохранители получили санкционированный доступ в ходе расследования", — объяснили в Нацполиции.

Фигуранта нашли по месту жительства в Виннице и объявили ему о мошенничестве в условиях военного положения, которое нанесло значительный ущерб потерпевшему.

"Следствие продолжается. Вскоре подозреваемому будет избрана мера пресечения", — добавила пресс-служба.

В Офисе генерального прокурора проинформировали, что по месту жительства военного были проведены обыски и ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей.

Фото, сделанное во время объявления подозрения Фото: Офис генерального прокурора

Реакция Влада Сорда

В публикациях Нацполиции и Офиса генпрокурора не упоминается имя подозреваемого. Однако блогер Игорь Лаченков опубликовал фото, сделанное во время объявления подозрения, и сообщил, что речь идет об основателе издательства "Дом Химер" и военном-добровольце, известном как Влад Сорд (настоящее имя — Владислав Гранецкий-Стафийчук).

"Ну что Сорд, не так уж весело?", — написал он.

На это ответил сам военный.

"Все еще весело, давайте уже докрутим этот абсурд до конца. Надеюсь это поставит точку для всех, кто все это время на меня нагонял", — отметил он.

Влад Сорд о подозрении в мошенничестве Фото: Скриншот

Сорд заявил, что никакого обыска у него дома не проводили, а лишь вручили подозрение из-за "ничтожных предъявлений".

"Интересно, изменится ли реакция большинства здесь, когда я докажу невиновность еще и в суде", — написал он.

Военный заявил, что фото с ним "многие радуются", но претензии к нему "уже давно противоречат здравому смыслу". Он пожаловался, что его в сложное время "поливали грязью", не пытаясь разобраться в ситуации.

"Постарайтесь вспомнить, почему и за что вы вообще меня таскаете", — добавил Сорд.

Влад Сорд о подозрении в мошенничестве Фото: Скриншот

Напомним, в 2021 году Влада Сорда задержали во время митинга под Офисом президента. Его подозревали в битье окон и поместили под домашний арест. Сообщалось, что ранее добровольца привлекали к ответственности за незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

15 ноября в Киевской области произошла стрельба. В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что группа оповещения обнаружила водителя, который был объявлен в розыск из-за нарушения правил воинского учета. Пассажир машины ударил работника "Муниципальной стражи" и начал убегать, а тот побежал за беглецом и выстрелил из травматического оружия.