"Докрутимо цей абсурд до кінця": Сорду вручили підозру у привласненні грошей зі збору (фото)

За даними слідства, військовий оголосив збір на міномети й частину коштів з донатів залишив собі. Сам Влад Сорд заявив, що доводитиме свою невинуватість в суді.

Українському блогеру-військовому Владу Сорду вручили підозру у шахрайстві. Деталями справи 15 листопада поділилась пресслужба Національної поліції.

За даними слідства, у липні 2022 року українець повідомив у соцмережах, що може придбати пʼять мінометів іноземного виробництва і вони загалом коштуватимуть приблизно 3,5 мільйона гривень. Терміновість і важливість збору він аргументував тим, що міномети допоможуть бійцям під Ізюмом.

Однак, як з’ясували правоохоронці, певну частину зібраних грошей Сорд залишив собі. Йдеться про щонайменше 350 тисяч гривень.

Фото, зроблене під час оголошення підозри Фото: Офіс генерального прокурора

"Про це свідчить рух коштів по його приватних карткових рахунках, до даних якого правоохоронці отримали санкціонований доступ під час розслідування", — пояснили у Нацполіції.

Фігуранта знайшли за місцем проживання у Вінниці й оголосили йому про шахрайство в умовах воєнного стану, яке завдало значної шкоди потерпілому.

"Слідство триває. Незабаром підозрюваному буде обрано запобіжний захід", — додала пресслужба.

В Офісі генерального прокурора проінформували, що за місцем проживання військового були проведені обшуки і йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Фото, зроблене під час оголошення підозри Фото: Офіс генерального прокурора

Реакція Влада Сорда

У публікаціях Нацполіції та Офісу генпрокурора не згадується ім’я підозрюваного. Однак блогер Ігор Лаченков опублікував фото, зроблене під час оголошення підозри, і повідомив, що йдеться про засновника видавництва "Дім Химер" та військового-добровольця, відомого як Влад Сорд (справжнє ім’я — Владислав Гранецький-Стафійчук).

"Ну що Сорд, не так вже весело?", — написав він.

На це відповів сам військовий.

"Все ще весело, давайте вже докрутимо цей абсурд до кінця. Сподіваюсь це поставить крапку для всіх, хто весь цей час на мене наганяв", — зазначив він.

Влад Сорд про підозру у шахрайстві Фото: Скриншот

Сорд заявив, що жодного обшуку у нього вдома не проводили, а лише вручили підозру через "нікчемні пред'яви".

"Цікаво, чи зміниться реакція більшості тут, коли я доведу невинуватість ще й в суді", — написав він.

Військовий заявив, що фото з ним "багато хто тішиться", але претензії до нього "вже давно суперечать здоровому глузду". Він поскаржився, що його в складний час "поливали брудом", не намагаючись розібратися в ситуації.

"Постарайтеся згадати, чому і за що ви взагалі мене тягаєте", — додав Сорд.

Влад Сорд про підозру у шахрайстві Фото: Скриншот

Нагадаємо, у 2021 році Влада Сорда затримали під час мітингу під Офісом президента. Його підозрювали в битті вікон та помістили під домашній арешт. Повідомлялось, що раніше добровольця притягували до відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

15 листопада у Київській області сталася стрілянина. У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що група оповіщення виявила водія, який був оголошений у розшук через порушення правил військового обліку. Пасажир машини вдарив працівника "Муніципальної варти" і почав тікати, а той побіг за утікачем й вистрілив з травматичної зброї.