Протести під ОП: затриманого підозрюють у збройному хуліганстві

Правоохоронці затримали ветерана АТО Влада Сорда, який розбивав вікна будівлі Офісу президента.

Затриманому у мітингу під Офісом президента Владу Сорду інкримінують збройне хуліганство. Про це повідомив адвокат Сорда Дмитро Мазурок, передає "Суспільне".

Мазурок каже, що Сордо затримали о 21:35 20 березня, і, згідно з українськими законами, протягом доби, тобто до 21:35 21 березня йому мали вручити підозру. Дізнатися про те, чи отримав її затриманий, захиснику вдалося тільки до вечора, оскільки слідчий не був на зв'язку.

"Я весь день чекав виклик слідчого. Від журналістів, від колег я дізнався, що поліція повідомила про вручення підозри, і зараз питання розглядається судом. На жаль, слідчий був цілий день не на зв'язку. Тільки під вечір вдалося з ним зв'язатися", — розповів Мазурок.

За його словами, слідчий повідомив, що відправить адвокату копію підозри. Він каже, що повідомлення про підозру його підзахисному вручили в його відсутності, що є порушенням.

Захист наполягатиме на домашній арешт.

"Ми вважаємо, що домашнього арешту буде більш ніж достатньо. Ні про яке тримання під вартою не може бути й мови. Є підозра на те, що він щось зробив. Ми подивимося на докази, які є", — розповів адвокат.

Влад Сорд — ветеран АТО, воював в рядах Правого сектора і батальйону Азов, а з 15 жовтня 2015 року — за контрактом у складі 93-ї ОМБр ВСУ. Автор поетичних книг "трансгрессий (і) я", "+++" (Три плюса) і збірника військово-містичних розповідей "Безодня". Затриманий є засновником видавництва "Будинок Химер", яке друкує виключно українських авторів. Саме його затримала поліція, коли він бив вікна будівлі Офісу президента. За даними поліції, він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

Нагадаємо, 20 березня відбувалася акція прихильників Сергія Стерненко, під час якої активісти розмалювали фасад Офісу президента. Вони вибили скло вхідних дверей, а також намагалися підпалити табличку "Офіс президента України". Нанесений збиток оцінюється в 2 млн гривень.

Співробітники поліції затримали одного протестувальника, який розбивав скло на дверях. Ним виявився ветеран АТО Владислав Гранецька-Стафійчук "Сорд". У свою чергу, один з організаторів мітингу, лідер руху "Гонор", Сергій Філімонов заявив, що під будівлею готувався перфоманс, але "вікна розбивати не планували".

Радник глави ОП Михайло Подоляк також розповів, чим погром на Банковій обернеться для прихильників Стерненко.