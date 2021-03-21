Протесты под ОП: задержанного подозревают в вооруженном хулиганстве

Правоохранители задержали ветерана АТО Влада Сорда, который разбивал окна здания Офиса президента.

Задержанному во митинга под Офисом президентом Владу Сорду инкриминируют вооруженное хулиганство. Об этом сообщил адвокат Сорда Дмитрий Мазурок, передает "Суспільне".

Мазурок говорит, что Сорда задержали в 21:35 20 марта, и, согласно украинским законам, в течение суток, то есть до 21:35 21 марта ему должны были вручить подозрение. Узнать о том, получил ли ее задержан, защитнику удалось только к вечеру, поскольку следователь был на связи.

"Я весь день ждал вызов следователя. От журналистов, от коллег я узнал, что полиция сообщила о вручении подозрения, и сейчас вопрос рассматривается судом. К сожалению, следователь был целый день не на связи. Только под вечер удалось с ним созвониться", — рассказал Мазурок.

По его словам, следователь сообщил, что отправит адвокату копию подозрения. Он говорит, что уведомление о подозрении его подзащитному вручили в его отсутствии, что является нарушением.

Защита будет настаивать на домашнем аресте.

"Мы считаем, что домашнего ареста будет более чем достаточно. Ни о каком содержания под стражей не может быть и речи. Есть подозрение на то, что он что-то сделал. Мы посмотрим на доказательства, которые есть", — рассказал адвокат.

Влад Сорд — ветеран АТО, воевал в рядах Правого сектора и батальона Азов, а с 15 октября 2015 года — по контракту в составе 93-й ОМБр ВСУ. Автор поэтических книг "трансгрессий (и) я", "+++" (Три плюса) и сборника военно-мистических рассказов "Бездна". Задержанный является основателем издательства "Дом Химер", которое печатает исключительно украинских авторов. Именно его задержала полиция, когда он бил окна здания Офиса президента. По данным полиции, он ранее привлекался к Уголовной ответственности за незаконное поведение с оружием, боеприпасами или взрывными веществами.

Напомним, 20 марта происходила акция сторонников Сергея Стерненко, во время которой активисты разрисовали фасад Офиса президента. Они выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку "Офис президента Украины". Нанесенный ущерб оценивается в 2 млн гривен.

Сотрудники полиции задержали одного протестующего, который разбивал стекла на дверях. Им оказался ветеран АТО Владислав Гранецкий-Стафийчук "Сорд". В свою очередь, один из организаторов митинга, лидер движения "Гонор", Сергей Филимонов заявил, что под зданием готовился перфоманс, но "окна разбивать не планировали".

Советник главы ОП Михаил Подоляк также рассказал, чем погром на Банковой обернется для сторонников Стерненко.