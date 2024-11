7 знаменитостей, которые безуспешно пытались начать музыкальную карьеру (фото)

Некоторые звезды кино и модельного бизнеса решили попробовать себя в совершенно новом для себя деле. Узнайте, у кого из них с музыкальной карьерой не сложилось.

Голливуд полон разных талантов, но иногда знаменитости на собственном горьком опыте понимают, что лучше просто заниматься тем делом, которое у тебя получается лучше всего. Для некоторых звезд увлечение музыкой и пением закончилось полным провалом, пишет Toofab. Узнайте, у кого с музыкальной карьерой не сложилось.

Ким Кардашьян

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян Фото: Getty Images

В 2011 году звезда реалити-шоу и предприниматель Ким Кардашьян решила попробовать силы в музыкальной индустрии, выпустив свою песню Jam Turn It Up. Ким объединилась с The-Dream, чтобы создать трек, но позже призналась, что сделала это просто ради развлечения и использовала это как возможность сделать пожертвование в Детскую исследовательскую больницу Св. Иуды. Это стало ее единственным начинанием в музыкальной индустрии.

"Это определенно воспоминание, и это был забавный опыт. Мы отдали вырученные средства в организацию по борьбе с раком Watch What Happens Live. Мне не нравится, когда люди пытаются делать то, чего им не следует делать. По-моему, мне не следовало петь. Например, что дало мне право думать, что я могу стать певицей? Нужно признать, что у меня плохой голос", —поделилась она.

Роберт Дауни-младший

Актер Роберт Дауни-младший с женой Фото: Getty Images

Американский актер Роберт Дауни-младший всегда хотел заниматься музыкой. Сначала он добился успеха в кино, прежде чем его певческая карьера пошла в гору. Хотя он и исполнил кавер-версию песни на рождественском выпуске Ally McBeal, только когда ему исполнилось 40, у него появился шанс писать оригинальную музыку. Он выпустил свой дебютный альбом The Futurist в 2005 году, который получил несколько нелестных отзывов и достиг только 121 места в Billboard's Top 200. Роберт по-прежнему любит петь, но говорит, что больше никогда не выпустит альбом.

"Не понимаю, зачем мне записывать еще один альбом. "The Futurist" вышел и окупил свои затраты, но я вкалывал не покладая рук, и мне не заплатили так, как я привык", — объяснил звезда "Шерлока Холмса".

Тайра Бэнкс

Супермодель Тайра Бэнкс Фото: Getty Images

Супермодель и телеведущая Тайра Бэнкс когда-то мечтала стать поп-звездой, но ей не удалось воплотить свои мечты в реальность. Она провела шесть лет, пытаясь воплотить свою мечту в реальность, работая с крупными продюсерами, включая Фаррелла, который проявил большой интерес к ее карьере. В конечном итоге, как признала Тайра, у нее не было вокальных данных, и она задыхалась в студии. После выпуска сингла "Shake Ya Body" Тайра поняла, что это не сработает.

"Когда вы смешиваете свои старания с чем-то, что не является вашим призванием, вот тогда это может стать немного опасным. Это должно было занять шесть месяцев, а не шесть лет. Но поскольку я была так сосредоточена, я продолжала идти по пути, который не был предназначен для меня. Если бы мой голос был потрясающим, я бы стала большой поп-звездой. Но мой голос был просто приличным, и этого недостаточно, чтобы перейти от модели к певице", — призналась звезда.

Гвинет Пэлтроу

Актриса Гвинет Пэлтроу Фото: Getty Images

Амерканская актриса Гвинет Пэлтроу более десяти лет была занята актерской карьерой, как вдруг решила попробовать себя в музыке. Она объяснила, что во время работы над фильмом Country Strong она влюбилась в кантри-музыку. Гвинет даже исполнила заглавный трек фильма на CMA 2010 вместе с Винсом Гиллом. Более того, после демонстрации своих вокальных данных Гвинет предложили контракт с Atlantic Records.

"Я думаю, что пение определенно будет в моем будущем. Я знаю, что не перестану петь и играть на гитаре. Возможно, только для моих детей в доме. Возможно, я запишу пластинку. Возможно, я сделаю мюзикл. Я не уверена, но я просто очень благодарна, что сейчас я нахожусь в месте, где мне дали возможность открыть для себя совершенно новую сторону", — сказала ранее звезда "Железного человека". Однако Гвинет так и не выпустила больше никакой музыки.

Скарлетт Йоханссон

Актриса Скарлетт Йоханссон Фото: Variety

Американская актриса и модель Скарлетт Йоханссон давно была поклонницей музыки, и в детстве она мечтала выступать на Бродвее. Сначала она добилась успеха в кино, а свои музыкальные устремления отодвинула на второй план. Затем в 2008 году она наконец получила возможность продемонстрировать свои вокальные данные. После записи песни для благотворительного альбома ей предложили контракт на запись от Rhino.

"Изначально я записала песню, версию "Summertime", для благотворительного альбома. Альбом распространяла компания Rhino, и люди на лейбле были очень довольны песней, поэтому они сказали: "Вы когда-нибудь думали о том, чтобы записать целый альбом?" — рассказала Скарлетт.

Йоханссон выпустила свой дебютный альбом Anywhere I Lay My Head, в котором в основном были каверы Тома Уэйтса. Затем в 2009 году она объединилась с Питом Йорном для своего второго альбома Break Up. Позже она сформировала женскую группу под названием The Singles, но после выпуска их первого сингла "Candy" им было отправлено предупреждение о прекращении деятельности другой группой с таким же названием. С тех пор она выпустила еще один мини-альбом с Питом под названием Apart , но он не имел широкого успеха.

Наоми Кэмпбелл

Супермодель Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Супермодель Наоми Кэмпбелл в детстве пела и выступала, но в подростковом возрасте ее заметило модельное агентство. Она стала звездой подиума, но в начале 90-х решила попробовать себя в музыке. После исполнения припева и появления в музыкальном клипе Vanilla Ice "Cool As Ice" в 1991 году она записала R&B-альбом под названием Babywoman. Ее сингл "Love & Tears" достиг 40-го места в UK Singles Chart, но альбом оказался полным провалом. После этого Наоми больше не занималась музыкой.

Том Харди

Актер Том Харди Фото: Getty Images

Когда британский актер, продюсер и сценарист Том Харди был подростком, у него были стремления стать рэпером. Оглядываясь назад, Том вспомнил, когда ему было 15, он нашел менеджера и фактически подписал контракт на запись. Он записал довольно много треков, но большинство из них так и не были выпущены.

"Я начал читать рэп, когда мне было 14 или 15 лет. Поскольку я вырос в хорошем районе среднего класса, это было очень трудно продать. И я был не очень хорош! Я работал с [продюсерами] Уорреном Райкером и Гордоном Уильямсом. Я записал кучу материала, но он никогда не был выпущен", — признался звезда "Венома".

