Скарлетт Йоханссон в элегантном платье посетила премьеру своего нового фильма (фото)

Звезда экрана появилась в красном макси-платье без бретелек. Она присоединилась к австралийскому актеру Крису Хемсворту на лондонской премьере "Трансформеров".

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39-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон в элегантном платье посетила премьеру нового фильма "Трансформеры Начало". Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана появилась в красном макси-платье без бретелек, когда она присоединилась к австралийскому актеру Крису Хемсворту на лондонской премьере их нового фильма.

Скарлетт вышла на красную дорожку Cineworld Leicester Square в вечернем платье с рюшами и обнаженными плечами. Актриса дополнила образ блестящим колье и изысканными серьгами-кольцами, а свои светлые волосы оставила распущенными.

Звезда экрана также продемонстрировала яркие губы и дымчатые глаза, добавив к аутфиту туфли на каблуках.

Скарлетт Йоханссон Фото: Getty Images

Тем временем Крис Хемсворт был в полностью черном пошитом костюме с серебряной цепочкой и кольцом.

В фильме австралиец озвучивает Ориона Пакса, который позже стал Оптимусом Праймом, верховным командиром автоботов.

Крис Хемсворт и Скарлетт Йоханссон посетили премьеру фильма Фото: Getty Images

Тем временем Скарлетт выступает в роли Элиты Один — преданного автобота и могущественного воина.

На красной дорожке к дуэту присоединились другие актеры, в частности Брайан Тайри Генри, который играет Мегатрона, и Киган-Майкл Ки, который озвучивает Бамблби.

Брайан был в белой рубашке и кожаной куртке. Он соединил смелый образ с длинной плиссированной юбкой с кремовой полосой сбоку и парой массивных лоферов.

Американский актер и комик Киган-Майкл тем временем был в сером костюме с галстуком с рисунком.

Напомним, муж Скарлетт Йоханссон отреагировал на ее поцелуи с другими мужчинами.

Также Фокус писал о том, почему дочь Скарлетт Йоханссон не смотрит ее фильмы.