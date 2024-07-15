"Это жестоко": дочь Скарлетт Йоханссон боится смотреть ее фильмы

Звезда экрана воспитывает двоих детей. Роуз родилась от журналиста Ромена Дориака.

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Дочь Скарлетт Йоханссон боится смотреть фильмы с участием мамы. Об этом пишет People.

Речь о приключенческих картинах от Marvel, который имеет миллионы поклонников по всему миру, однако маленькая Роуз Дороти не относится к ним.

39-летняя звезда фильма "Черная вдова" рассказала, что ее 9-летняя дочь Роуз "слишком боится" смотреть фильмы Marvel своей знаменитой мамы.

"Ей нравится, что я играю Черную Вдову, но она слишком напугана, чтобы смотреть фильм "Мстители". Она просто говорит: "Это жестоко". Я говорю: "О Боже"", — рассказывает актриса.

Роуз Скарлетт родила в союзе со своим бывшим мужем, французским журналистом Роменом Дориаком.

Скарлетт Йоханссон в роли Черной Вдовы Фото: Скриншот

А новый фильм Йоханссон "Возьми меня на Луну" понравился ее наследнице.

"Я думаю, что она в восторге от прически и макияжа. Это просто так весело... Она девочка", — призналась знаменитость.

Скарлетт также является мамой 2-летнего сына Космо, которого она воспитывает вместе со своим мужем, комиком Колином Джостом. Он в новой картине сыграл эпизодическую роль.

"Колин пришел и сделал эпизодическую роль. Я сказала: "Да, я уверена, что если вы спросите его, я не собираюсь его спрашивать", — говорит Йоханссон.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост Фото: Getty Images

Новый фильм со Скарлетт Йоханссон и Ченнингом Татумом, который выходит в кинотеатрах 12 июля 2024 года, является романтической комедией, в которой NASA снимает фальшивую посадку на Луну как запасной план на случай, если миссия "Аполлон-11" столкнется с трудностями.

Напомним, Скарлетт Йоханссон сыграет в известной франшизе.

Также Фокус писал о появлении Скарлетт Йоханссон на публике с мужем.