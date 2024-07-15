"Це жорстоко": донька Скарлетт Йоганссон боїться дивитися її фільми

Зірка екрану виховує двох дітей. Роуз народилася від журналіста Ромена Доріака.

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Донька Скарлетт Йоганссон боїться дивитися фільми з участю мами. Про це пише People.

Мова про пригодницькі картини від Marvel, який має мільйони прихильників по всьому світу, проте маленька Роуз Дороті не належить до них.

39-річна зірка фільму "Чорна вдова" розповіла, що її 9-річна дочка Роуз "надто боїться" дивитися фільми Marvel своєї знаменитої мами.

"Їй подобається, що я граю Чорну Вдову, але вона занадто налякана, щоб дивитися фільм "Месники". Вона просто каже: "Це жорстоко". Я кажу: "О Боже"", — розповідає акторка.

Роуз Скарлетт народила в союзі зі своїм колишнім чоловіком, французьким журналістом Роменом Доріаком.

Скарлетт Йоганссон у ролі Чорної Вдови Фото: Скриншот

А новий фільм Йоганссон "Візьми мене на Місяць" сподобався її спадкоємиці.

"Я думаю, що вона в захваті від зачіски та макіяжу. Це просто так весело… Вона дівчина", — зізналася знаменитість.

Скарлетт також є мамою 2-річного сина Космо, якого вона виховує разом зі своїм чоловіком, коміком Коліном Джостом. Він у новій картині зіграв епізодичну роль.

"Колін прийшов і зробив епізодичну роль. Я сказала: "Так, я впевнена, що якщо ви запитаєте його, я не збираюся його запитувати", — каже Йоганссон.

Скарлетт Йоганссон та Колін Джост Фото: Getty Images

Новий фільм зі Скарлетт Йоганссон та Ченнінгом Татумом, який виходить у кінотеатрах 12 липня 2024, є романтичною комедією, у якій NASA знімає фальшиву посадку на Місяць як запасний план на випадок, якщо місія "Аполлон-11" зіткнеться з труднощами.

Нагадаємо, Скарлетт Йоганссон зіграє у відомій франшизі.

Також Фокус писав про появу Скарлетт Йоганссон на публіці з чоловіком.