"Це жорстоко": донька Скарлетт Йоганссон боїться дивитися її фільми
Зірка екрану виховує двох дітей. Роуз народилася від журналіста Ромена Доріака.
Донька Скарлетт Йоганссон боїться дивитися фільми з участю мами. Про це пише People.
Мова про пригодницькі картини від Marvel, який має мільйони прихильників по всьому світу, проте маленька Роуз Дороті не належить до них.
39-річна зірка фільму "Чорна вдова" розповіла, що її 9-річна дочка Роуз "надто боїться" дивитися фільми Marvel своєї знаменитої мами.
"Їй подобається, що я граю Чорну Вдову, але вона занадто налякана, щоб дивитися фільм "Месники". Вона просто каже: "Це жорстоко". Я кажу: "О Боже"", — розповідає акторка.
Роуз Скарлетт народила в союзі зі своїм колишнім чоловіком, французьким журналістом Роменом Доріаком.
А новий фільм Йоганссон "Візьми мене на Місяць" сподобався її спадкоємиці.
"Я думаю, що вона в захваті від зачіски та макіяжу. Це просто так весело… Вона дівчина", — зізналася знаменитість.
Скарлетт також є мамою 2-річного сина Космо, якого вона виховує разом зі своїм чоловіком, коміком Коліном Джостом. Він у новій картині зіграв епізодичну роль.
"Колін прийшов і зробив епізодичну роль. Я сказала: "Так, я впевнена, що якщо ви запитаєте його, я не збираюся його запитувати", — каже Йоганссон.
Новий фільм зі Скарлетт Йоганссон та Ченнінгом Татумом, який виходить у кінотеатрах 12 липня 2024, є романтичною комедією, у якій NASA знімає фальшиву посадку на Місяць як запасний план на випадок, якщо місія "Аполлон-11" зіткнеться з труднощами.
Нагадаємо, Скарлетт Йоганссон зіграє у відомій франшизі.
Також Фокус писав про появу Скарлетт Йоганссон на публіці з чоловіком.