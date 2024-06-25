Скарлетт Йоганссон приєднається до відомої франшизи: деталі

Акторка чекала близько 10 років, аби знятися в цій картині. Вона схвильована та "готова на все".

39-річна американська акторка Скарлетт Йоганссон розповіла про зйомки у франшизі "Світ Юрського періоду". Про це пише ComicBook.com.

Зірка екрану підписала контракт на зйомку фільму без назви ще наприкінці травня 2024, а студія Universal Pictures призначила дату виходу на 2 липня 2025 року.

Зйомки почалися на початку літа, хоча незрозуміло, чи Йоганссон вже зʼявлялася перед камерами, очікується, що зйомки триватимуть до середини осені.

"Я велика фанатка "Парку Юрського періоду". Це один із перших фільмів, який я пам’ятаю, побачила в кінотеатрі. Я пам’ятаю, що бачила це так яскраво", – сказала вона про оригінальний "Парк Юрського періоду" 1993 року Стівена Спілберга.

"Це ніби змінило життя. Це було карколомно. Я не можу передати, наскільки я схвильована", — додала Скарлетт.

Кадр з фільму "Світ Юрського періоду" 1993 року Фото: Скриншот из фильма

До роботи над новою картиною повернеться сценарист першого "Парку" Девід Кепп, який екранізував однойменний роман Майкла Крайтона 1990 року.

"Сценарій такий неймовірний. Це написав Девід Кепп. Він повернувся приблизно через 30 років, щоб написати сценарій. Він так захоплений цим, і це так чудово", — розповіла Скарлетт, додавши, що намагалася потрапити у франшизу близько 10 років.

Акторка пожартувала, що готова на все, навіть, аби "її зʼїли в перші хвилини".

Виробництво зараз триває в Таїланді, зйомки також плануються на Мальті та в Лондоні.

Нагадаємо, чоловік Скарлетт Йоганссон пожартував про її тіло.

Також Фокус писав про імітацію голосу Скарлетт Йоганссон ШІ.