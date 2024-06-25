Скарлетт Йоханссон присоединится к известной франшизе: детали

Актриса ждала около 10 лет, чтобы сняться в этой картине. Она взволнована и "готова на все".

39-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон рассказала о съемках во франшизе "Мир Юрского периода". Об этом пишет ComicBook.com.

Звезда экрана подписала контракт на съемку фильма без названия еще в конце мая 2024 года, а студия Universal Pictures назначила дату выхода на 2 июля 2025 года.

Съемки начались в начале лета, хотя непонятно, появлялась ли Йоханссон уже перед камерами, ожидается, что съемки продлятся до середины осени.

"Я большая фанатка "Парка Юрского периода". Это один из первых фильмов, который я помню, увидела в кинотеатре. Я помню, что видела это так ярко", — сказала она об оригинальном "Парке Юрского периода" 1993 года Стивена Спилберга.

"Это как будто изменило жизнь. Это было сногсшибательно. Я не могу передать, насколько я взволнована", — добавила Скарлетт.

Кадр из фильма "Мир Юрского периода" 1993 года Фото: Скриншот из фильма

К работе над новой картиной вернется сценарист первого "Парка" Дэвид Кепп, который экранизировал одноименный роман Майкла Крайтона 1990 года.

"Сценарий такой невероятный. Это написал Дэвид Кепп. Он вернулся примерно через 30 лет, чтобы написать сценарий. Он так увлечен этим, и это так здорово", — рассказала Скарлетт, добавив, что пыталась попасть во франшизу около 10 лет.

Актриса пошутила, что готова на все, даже, чтобы "ее съели в первые минуты".

Производство сейчас идет в Таиланде, съемки также планируются на Мальте и в Лондоне.

Напомним, муж Скарлетт Йоханссон пошутил о ее теле.

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