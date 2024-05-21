Друзі не помітили різниці: Скарлетт Йоганссон шокована імітацією її голосу ChatGPT (фото)

Скарлетт Йоганссон обурена явною схожістю голосу "Sky" із її власним. Акторці для з'ясування ситуації довелося звернутися по допомогу до адвоката.

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Знаменита американська акторка Скарлетт Йоганссон 20 травня зробила заяву, де стверджує, що компанія OpenAI без її згоди заволоділа її голосом для нового проєкту ChatGPT, повідомляє The Idependent.

Голос, відомий як "Sky", призначений для того, щоб ChatGPT міг спілкуватися зі своїми користувачами за допомогою мовлення. Це був один із безлічі голосових варіантів, пропонованих в інструменті штучного інтелекту. Однак останніми днями компанію критикували та висміювали за явну схожість "Sky" із голосом Йоганссон.

39-річна акторка детально пояснила проблему. Зірка заявила, що генеральний директор OpenAI Сем Альтман раніше звертався до неї з пропозицією надати свій голос системі.

"У вересні минулого року я отримала пропозицію від Сема Альтмана, який хотів найняти мене для озвучування поточної системи ChatGPT 4.0. Він сказав мені, що, на його думку, озвучивши систему, я зможу подолати розрив між технологічними компаніями та креативниками, а також допоможу споживачам почуватися комфортно в умовах сейсмічного зсуву, що стосується людей і штучного інтелекту", — заявила Йоганссон.

Скарлетт Йоганссон Фото: Variety

Після довгих роздумів акторка відхилила цю пропозицію. Однак через 9 місяців друзі та члени сім'ї знаменитості зазначили, що голос "Sky" схожий на голос Скарлет. "Коли я почула випущене демо, я була шокована, розгнівана та не вірила, що містер Альтман використовуватиме голос, настільки схожий на мій, що мої найближчі друзі та новинні агентства не могли помітити різниці", — розповіла акторка.

За її словами, за два дні до виходу демо-версії ChatGPT 4.0 Альтман зв'язався з агенткою Йоганссон і попросив її переглянути своє рішення.

"Унаслідок їхніх дій я була змушена найняти адвоката, який написав два листи пану Альтману й OpenAl, попросивши їх детально описати точний процес, за допомогою якого вони створили голос. У результаті OpenAl неохоче погодилася видалити голос "Sky", — зазначила Скарлет.

Зі свого боку, OpenAI заявила, що голос був створений унаслідок роботи з "незалежними, відомими, відзначеними нагородами режисерами та продюсерами" і що п'ять голосів було обрано з понад 400 заявок.

"Ми вважаємо, що голоси ШІ не повинні навмисно імітувати характерний голос знаменитості — голос Sky не є імітацією Скарлетт Йоганссон, а належить іншій професійній акторці, яка використовує свій власний природний голос. Щоб захистити її конфіденційність, ми не можемо розголошувати імена", — прокоментували ситуацію в компанії.

Раніше, у грудні 2023 року, чоловік Скарлетт Йоганссон зізнався, що дивиться її фільми тільки з алкоголем. Комік пожартував, що може насолоджуватися стрічками своєї коханої тільки з алкогольними напоями.