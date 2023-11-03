Скарлетт Йоганссон подала до суду на додаток зі штучним інтелектом

Додаток зі штучним інтелектом без дозволу використовував ім'я і зовнішність актриси в онлайн-рекламі.

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Акторка Скарлетт Йоганссон з'явилася у 22-секундній рекламі, розміщеній на X/Twitter програмою штучного інтелекту, яка генерує зображення під назвою Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar. Представники акторки підтвердили виданню Variety, що Йоганссон не є представником додатка, а її адвокат Кевін Йорн займався цією ситуацією на законних підставах.

Рекламний ролик, з яким ознайомилося видання Variety, починається зі старого кліпу з Йоганссон за лаштунками "Чорної вдови" від Marvel. Йоганссон каже: "Як справи, хлопці? Це Скарлетт, і я хочу, щоб ви пішли зі мною...", після чого її рот закривається графікою, а на екрані з'являються згенеровані штучним інтелектом фотографії, які роблять відсилання до зовнішності актриси. Потім голос, що імітує голос Йоганссон, продовжує звучати, рекламуючи додаток зі штучним інтелектом. "Це не обмежується тільки аватарками. Ви також можете створювати зображення з текстом і навіть свої відео зі штучним інтелектом. Думаю, ви не повинні це пропустити", — говорить голос, онлайн-клона Йоганссон.

Кілька застосунків Lisa AI, створених компанією Convert Software, залишаються в App Store і Google Play. Виробник додатків не відповів на запит видання Variety про коментарі.

Представник акторки підтвердив, що Скарлетт Йоганссон не мала жодного стосунку до застосунку, і зазначив, що ця ситуація буде розглянута відповідними юридичними механізмами.

Нещодавно подібний випадок трапився з Томом Генксом, який звернувся до своїх шанувальників у соціальних мережах, щоб попередити їх про використання його образу в стоматологічній рекламі без його дозволу.

Нагадаємо, що Скарлетт Йоганссон вийшла у світ у чорній сукні та розповіла про злиденне дитинство.