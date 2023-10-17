Скарлетт Йоганссон вийшла у світ у чорній сукні та розповіла про злиденне дитинство

За словами актриси, її сім'я змушена була користуватися талонами на харчування, щоб вижити.

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38-річна американська акторка Скарлетт Йоганссон була удостоєна нагороди за свою некомерційну діяльність на церемонії організації God's Love We Deliver, яка відбулася в Нью-Йорку, пише People.

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На заході знаменитість з'явилася в чорній сукні міді від Michael Kors з глибоким декольте. Образ доповнювали чорні колготки і такого ж кольору туфлі-човники. Щодо макіяжу, то візажист виділив очі акторки тінями та тушшю.

Скарлетт виступила з промовою вдячності і розповіла про роботу з організацією, яка забезпечує поживною їжею тих, хто страждає від ВІЛ/СНІДу, раку та інших серйозних захворювань:

"Протягом усієї моєї кар'єри мені пощастило на власні очі переконатися в силі філантропії та активізму, і робота God's Love We Deliver не є винятком. Їхня місія з полегшення голоду і забезпечення харчуванням охоплює набагато більше, ніж просто фізичну їжу. Йдеться про підтримку, любов і почуття гідності в найважчі моменти життя".

Акторка обрала елегантну та стриману сукню від Michael Kors Фото: Getty

За словами Йоганссон, у дитинстві вона виховувалася на талонах на харчування, оскільки її сім'я щосили намагалася вижити.

"Коли я була дитиною, яка живе в Нью-Йорку, моя сім'я залежала від талонів на харчування, програм гарячих обідів і державної допомоги, щоб підтримати нашу сім'ю з чотирьох дітей. І як людина, яка відчула на собі відсутність продовольчої безпеки, я розумію руйнівні наслідки та вплив, який вона чинить", — зізналася зірка Голлівуду.

На церемонії нагородження були присутні й інші зірки: Метт Деймон, Руперт Френд, Ніл Патрік Гарріс, Нікі Гілтон, Ніколь Арі Паркер і Джуліанна Маргуліс.

Раніше Фокус писав, що актриса Скарлетт Йоганссон розкрила секрети своєї краси.