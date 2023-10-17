Скарлетт Йоханссон вышла в свет в черном платье и рассказала о нищем детстве

По словам актрисы, ее семья вынуждена была пользоваться талонами на питание, чтобы выжить.

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38-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон была удостоена награды за свою некоммерческую деятельность на церемонии организации God's Love We Deliver, которая состоялась в Нью-Йорке, пишет People.

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На мероприятии знаменитость появилась в черном платье миди от Michael Kors с глубоким декольте. Образ дополняли черные колготки и такого же цвета туфли-лодочки. Что касается макияжа, то визажист выделил глаза актрисы тенями и тушью.

Скарлетт выступила с благодарственной речью и рассказала о работе с организацией, которая обеспечивает питательной пищей тех, кто страдает от ВИЧ/СПИДа, рака и других серьезных заболеваний:

"На протяжении всей моей карьеры мне посчастливилось воочию убедиться в силе филантропии и активизма, и работа God's Love We Deliver не является исключением. Их миссия по облегчению голода и обеспечению питанием включает в себя гораздо больше, чем просто физическое пропитание. Речь идет о поддержке, любви и чувстве достоинства в самые трудные моменты жизни".

Актриса выбрала элегантное и сдержанное платье от Michael Kors Фото: Getty

По словам Йоханссон, в детстве она воспитывалась на талонах на питание, поскольку ее семья изо всех сил пыталась выжить.

"Когда я была ребенком, живущим в Нью-Йорке, моя семья зависела от талонов на питание, программ горячих обедов и государственной помощи, чтобы поддержать нашу семью из четырех детей. И как человек, который испытал на себе отсутствие продовольственной безопасности, я понимаю разрушительные последствия и влияние, которое оно оказывает", – призналась звезда Голливуда.

На церемонии награждения присутствовали и другие звезды: Мэтт Дэймон, Руперт Френд, Нил Патрик Харрис, Ники Хилтон, Николь Ари Паркер и Джулианна Маргулис.

Ранее Фокус писал, что актриса Скарлетт Йоханссон раскрыла секреты своей красоты.