"Мое тело изменилось": актриса Скарлетт Йоханссон раскрыла секреты своей красоты

Звезда "Черной вдовы" Скарлетт Йоханссон адаптировала тренировки с учетом своего возраста.

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Американская актриса, певица и модель Скарлетт Йоханссон считается одной из самых красивых женщин мира шоу-бизнеса. Однако оставаться в форме и поддерживать свою красоту было непростой задачей. Ей приходилось очень осторожно ухаживать за кожей, а с годами физические упражнения стали ключом к поддержанию прекрасного тела, сообщает Marca.

38-летняя знаменитость рассказала о некоторых своих правилах, направленных на то, чтобы оставаться стройной, и дисциплина имеет основополагающее значение, потому что она заметила изменения в своем теле с течением времени. Йоханссон также отметила, что ее самочувствие является важной частью ее психического здоровья.

"Для меня хорошее самочувствие — это огромная часть моего психического благополучия. Я стараюсь заниматься спортом четыре дня в неделю, если могу. Я занимаюсь пилатесом последние восемь лет или около того, и считаю, что это потрясающе", — рассказала Скарлетт.

"Раньше я в основном просто поднимала тяжести, но в какой-то момент мое восстановление было не таким, как раньше. Я думаю, что это просто старение и мое тело изменилось, но пилатес действительно помог мне чувствовать себя лучше во всех отношениях".

Секрет ее фарфоровой кожи

Помимо спортивной фигуры Йоханссон восхищает своей красотой. Она призналась, что это было нелегко, поскольку у нее были проблемы с прыщами, что побудило ее запустить свой бренд "The ​​Ousets", специализирующийся на уходе за кожей, чтобы помочь людям, страдающим от подобных проблем.

Актриса Скарлетт Йоханссон

"Я всегда боролась с прыщами. Мой брат недавно показал мне старые фотографии на семейного торжества, когда мне было, наверное, 19 или 20 лет, и качество моей кожи совершенно другое. Когда я увидела эти фото, они вернули все на круги своя. Все эти болезненные воспоминания. Я просто так долго боролась со своей кожей", — поделилась актриса.

Ранее Фокус писал, что Скарлетт Йоханссон позировала в обтягивающем платье для рекламы ювелирного бренда. У знаменитости нет собственного аккаунта в Instagram, поэтому редко можно найти ее фото в соцсети.