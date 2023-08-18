Скарлетт Йоханссон позировала в обтягивающем платье для рекламы ювелирного бренда

У знаменитости нет собственного аккаунта в Instagram, поэтому редко можно найти ее фото в соцсети.

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38-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон стала лицом новой рекламной кампании ювелирного бренда David Yurma. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда фильмов Marvel позировала для бренда украшений в облегающем бледно-голубом платье, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Светлые волосы Йоханссон уложила назад и визажисты сделали ей легкий макияж с нюдовой помадой. На фото она продемонстрировала золотой браслет, массивное ожерелье, золотые серьги-кольца и кольцо с бриллиантовым шевроном.

У звезды, урожденной Скарлетт Ингрид Йоханссон, нет собственной учетной записи в Instagram, поэтому очень редко можно найти ее новые изображения в социальных сетях. Ранее она говорила, что слишком чувствительна для социальных сетей.

"Честно говоря, я слишком хрупкий человек, чтобы иметь социальные сети. Я не могу. Мое эго слишком хрупкое", — сказала Йоханссон.

Напомним, Скарлетт Йоханссон была замечена на редком свидании с мужем.

Также Фокус писал, что Мэтт Деймон рассказал о поцелуе со Скарлетт Йоханссон.