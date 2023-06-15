Скарлетт Йоханссон была замечена на редком свидании с мужем (фото)

Звездная пара заключила брак в 2020 году.

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38-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон сходила на свидание со своим мужем. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Черной вдовы" и Колин Джост посетили вечеринку после премьеры фильма "Asteroid City" в Нью-Йорке.

Скарлетт, сыгравшая главную роль в фильме Уэса Андерсона, выходила из зала, держась за руки со своим 40-летним мужем-комиком. Актриса продемонстрировала яркое желтое платье с цветами, которое обтягивало ее бедра, и пару черных босоножек с открытым носком.

Мать двоих уложила свои волосы в мягкие волны в стиле 1920-х, добавив нотки легкого вечернего макияжа.

Колин был в бордовом клетчатом костюме, которому он придал непринужденность, надев под него темно-серую футболку.

Ранее в тот же вечер Скарлетт, посетившая Каннский кинофестиваль со своим мужем в прошлом месяце, продемонстрировала индивидуальное чувство стиля на красной дорожке, выбрав белое платье от Carolina Herrera.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост

Йоханссон и Джост женаты с 2020 года после трех лет романтических отношений. В большинстве своем они держат личную жизнь подальше от внимания публики.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост Фото: Getty Images

Напомним, Скарлетт Йоханссон посетила красную дорожку Каннского кинофестиваля-2023 в компании мужа.

Также Фокус писал об откровении Скарлетт Йоханссон по поводу ее брака с Райаном Рейнольдсом.