Скарлетт Йоханссон вышла на публику в белоснежном платье (фото)

Знаменитость посетила премьеру фильма "Город астероидов".

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38-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон вышла на публику в белоснежном платье. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана посетила премьеру фильма "Город астероидов". Скарлетт обратилась к старому голливудскому гламуру, выбрав белоснежное платье с круглым вырезом и рюшами от Carolina Herrera.

Йоханссон, играющая персонажа Мидж Кэмпбелл в картине, добавила к аутфиту висячие бриллиантовые и жемчужные серьги. Она носила несколько колечек, привлекших внимание к ее глянцевому яблочно-красному маникюру.

Ее платье было дополнено тонким ремешком и большим цветочным аксессуаром в центре лифа. Рюши платья остановились на середине бедра, а затем превратились в длинную юбку с большими, но мягкими складками.

На ногах звезды "Черной вдовы" были серебристые туфли.

Скарлетт Йоханссон Фото: Getty Images

Волосы звезда "Мстителей" собрала в аккуратную прическу, сделав на лице легкий макияж. Мужа актрисы Колина Джоста в этот день с ней не было.

Скарлетт Йоханссон Фото: Getty Images

Напомним, 38-летняя Скарлетт Йоханссон снялась для Variety в стильной фотосессии в духе старого Голливуда.

Также Фокус писал о выходе Скарлетт Йоханссон и Колина Джоста на красную дорожку Каннского кинофестиваля-2023.