В духе старого Голливуда: роскошная Скарлетт Йоханссон украсила страницы Variety

В интервью журналу актриса рассказала, чем закончилось ее противостояние со студией Disney, и вернется ли она к роли Черной вдовы.

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38-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на обложке нового номера журнала Variety, а также украсила его страницы.

Перед объективом фотографа Мари Эллен Метьюз предстала в дизайнерских нарядах красного, черного и золотого цвета от Alaïa, Prada, Paco Rabanne, Schiaparelli, Wolford, дополнив образы туфлями от Christian Louboutin, а также дорогими украшениями.

В беседе с журналистами знаменитость рассказала о судебной тяжбе с Disney. Актриса, наиболее известная по роли Черной вдовы в кинематографической вселенной Marvel, требовала от студии компенсацию за то, что те выпустили "Черную вдову на стриминговой платформе Disney+ и в кинотеатрах на фоне глобальной пандемии, нарушив контракт. В итоге Скарлетт потеряла миллионы долларов, поскольку такой ход Disney способствовал "уменьшению ее финансовой доли в фильме".

По ее словам, она согласилась в контракте, что ее зарплата будет в значительной степени зависеть от кассовых сборов фильма, а затем студия раскрыла ее аванс в размере 20 миллионов долларов, когда она подала в суд на компанию. Но две стороны пришли к соглашению осенью 2021 года, условия которого публично не разглашаются, и, похоже, между ними нет вражды.

"Я верю в магию Disney", – подтвердила она, пояснив, что ей удается "отделять креативщиков Диснея от их рабочих дел".

Скарлетт – преданная поклонница Disney: звезда даже провела недавнее Рождество с группой из 15 друзей в Диснейленде и до сих пор посещает его "не менее 10 раз в год".

Фото: Variety Фото: Variety Фото: Variety Фото: Variety Фото: Variety

Говоря с журналом о своей страсти к паркам Disney, Йоханссон рассказала, что в молодости у нее был годовой абонемент, и актриса заранее покупала билеты на мультфильмы, такие как "Русалочка", после его выхода.

Несмотря на то, что она является большой поклонницей Диснея, звезда не заинтересована в том, чтобы снова стать частью кинематографической вселенной Marvel.

"Я закончила. Глава окончена. Я вроде как сделала все, что должна была сделать. Кроме того, возвращаться и снова и снова играть такого персонажа на протяжении десяти лет – это такой уникальный опыт", – пояснила знаменитость.

Ранее Фокус писал, что Скарлетт Йоханссон рассказала о своем браке с Райаном Рейнольдсом, за которым была замужем с 2008 по 2010 год.