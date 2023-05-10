У дусі старого Голлівуду: розкішна Скарлетт Йоганссон прикрасила сторінки Variety

В інтерв'ю журналу актриса розповіла, чим закінчилося її протистояння зі студією Disney, і чи вона повернеться до ролі Чорної вдови.

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38-річна американська акторка Скарлетт Йоганссон з'явилася на обкладинці нового номера журналу Variety, а також прикрасила його сторінки.

Перед об'єктивом фотографа Марі Еллен Метьюз постала у дизайнерських вбраннях червоного, чорного та золотого кольору від Alaïa, Prada, Paco Rabanne, Schiaparelli, Wolford, доповнивши образи туфлями від Christian Louboutin, а також дорогими прикрасами.

У розмові із журналістами знаменитість розповіла про судову тяганину з Disney. Акторка, найбільш відома за роллю Чорної вдови у кінематографічному всесвіті Marvel, вимагала від студії компенсацію за те, що ті випустили "Чорну вдову на стрімінговій платформі Disney+ і в кінотеатрах на тлі глобальної пандемії, порушивши контракт. Зрештою Скарлет втратила мільйони доларів, оскільки такий хід Disney сприяв "зменшенню її фінансової частки у фільмі".

За її словами, вона погодилася у контракті, що її зарплата значною мірою залежатиме від касових зборів фільму, а потім студія розкрила її аванс у розмірі 20 мільйонів доларів, коли вона подала до суду на компанію. Але дві сторони дійшли згоди восени 2021 року, умови якої публічно не розголошуються, і, схоже, між ними немає ворожнечі.

"Я вірю в магію Disney", — підтвердила зірка, пояснивши, що їй вдається "відокремлювати креативників Діснея від їхніх робочих справ".

Скарлетт — віддана шанувальниця Disney: зірка навіть провела нещодавнє Різдво з групою з 15 друзів у Діснейленді і досі відвідує його "не менше 10 разів на рік".

Фото: Variety Фото: Variety Фото: Variety Фото: Variety Фото: Variety

Говорячи із журналом про свою пристрасть до парків Disney, Йоганссон розповіла, що в молодості мала річний абонемент і заздалегідь купувала квитки на мультфільми, такі як "Русалонька", після його виходу.

Незважаючи на те, що вона є великою шанувальницею Діснея, акторка не зацікавлена в тому, щоб знову стати частиною кінематографічного всесвіту Marvel.

"Я закінчила. Глава закінчена. Я начебто зробила все, що мала зробити. Крім того, повертатися і знову грати такого персонажа протягом десяти років – це такий унікальний досвід", — пояснила знаменитість.

Раніше Фокус писав, що Скарлетт Йоганссон розповіла про свій шлюб із Раяном Рейнольдсом, з яким була одружена з 2008 по 2010 рік.