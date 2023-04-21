Скарлетт Йоганссон розповіла про шлюб із Раяном Рейнольдсом

Скарлетт Йоганссон була одружена з зіркою "Дедпула" з 2008 по 2010 рік.

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38-річна американська акторка Скарлетт Йоганссон відверто поділилася своїми почуттями до свого першого чоловіка Раяна Рейнольдса понад десять років після їхнього розлучення. Про це вона розповіла під час виступу на подкасті Goop з Гвінет Пелтроу, пише PageSix.

Ведуча запитала зірку "Месників", скільки разів вона була одружена, на що вона відповіла: "Три рази". 50-річна Пелтроу відповіла: "О, вірно, тому що я забула, що ти була одружена з Раяном Рейнольдсом".

Йоганссон сказала, що вони були недовго одружені, проте "він добрий хлопець".

38-річна знаменита акторка та 46-річний Рейнольдс оголосили про своє розставання у грудні 2010 року після двох років шлюбу. Вони завершили своє розлучення у липні наступного року. Хоча дует рідко говорить публічно про свій недовгий роман, Йоганссон коротко торкнулася цієї теми на Vanity Fair 2019 року.

"Я маю на увазі, що вперше, коли я вийшла заміж, мені було 23 роки, — сказала вона тоді. — У мене справді не було розуміння шлюбу. Можливо, я певною мірою романтизувала це".

Після їхнього розриву Скарлетт вийшла заміж за журналіста Ромена Доріака у 2014 році. Вони розлучилися у 2017 році, проте продовжують разом виховувати 8-річну дочку Роуз.

Скарлетт Йоганссон та Ромен Доріак Фото: Getty Images

У 2017 році Йоганссон почала зустрічатися з коміком Коліном Джостом, а через два роки пара побралася. У 2021 році у них народився син Космо.

Скарлетт Йоганссон та Колін Джост Фото: Getty Images

Раян Рейнольдс познайомився з майбутньою дружиною Блейк Лайвлі у 2010 році на зйомках фільму "Зелений ліхтар". Фільм вийшов провальним, але через рік актори почали зустрічатися, а у 2012 році вони зіграли весілля. Нині вони виховують чотирьох дітей.

Раніше Фокус писав, що Скарлетт Йогансон розповіла про досвід материнства.