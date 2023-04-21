Скарлетт Йоханссон рассказала о браке с Райаном Рейнольдсом

Скарлетт Йоханссон была замужем за звездой "Дэдпула" с 2008 по 2010 год.

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38-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон откровенно поделилась своими чувствами к своему первому мужу Райану Рейнольдсу спустя более десяти лет после их развода. Об этом она рассказала во время выступления на подкасте "Goop" с Гвинет Пэлтроу, пишет PageSix.

Ведущая спросила звезду "Мстителей", сколько раз она была замужем, на что она ответила: "Три раза". 50-летняя Пэлтроу ответила: "О, верно, потому что я забыла, что ты была жената на Райане Рейнольдсе".

Йоханссон сказала, что они были недолго женаты, однако "он хороший парень".

38-летняя знаменитая актриса и 46-летний Рейнольдс объявили о своем расставании в декабре 2010 года после двух лет брака. Они завершили свой развод в июле следующего года. Хотя дуэт редко говорит публично о своем недолгом романе, Йоханссон кратко затронула эту тему на Vanity Fair 2019 года.

"Я имею в виду, что в первый раз, когда я вышла замуж, мне было 23 года, — сказала она тогда. — У меня действительно не было понимания брака. Может быть, я в некотором роде романтизировала это".

После их разрыва Скарлетт вышла замуж за журналиста Ромена Дориака в 2014 году. Они расстались в 2017 году, однако продолжают вместе воспитывать 8-летнюю дочь Роуз.

Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак Фото: Getty Images

В 2017 году Йоханссон начала встречаться с комиком Колином Джостом, а два года спустя пара обручилась. В 2021 году у них родился сын Космо.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост Фото: Getty Images

Райан Рейнольдс познакомился с будущей женой Блейк Лайвли в 2010 году на съемках фильма "Зеленый фонарь". Фильм получился провальным, но год спустя актеры начали встречаться, а 2012 году они сыграли свадьбу. Сейчас они воспитывают четверых детей.

Ранее Фокус писал, что Скарлетт Йоханссон рассказала об опыте материнства.